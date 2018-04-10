Финансовые новости
- |
- 10.04.18
- |
- 19:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Клиринговый центр Clearstream присоединился к санкциям против РФ
19:14 10.04.2018 |
Один из крупнейших международных клиринговых центров - Clearstream во вторник объявил о прекращении сделок с ценными бумагами российскиз компаний, попавших в санкционный список США. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.
Запрет действует с сегодняшнего дня, следует из сообщения. Он будет распространяться на все ценные бумаги, которые выпускаются эмитентами из SDN-списка (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) и их «дочками». Однако расчеты по некоторым бумагам будут проводиться по 6 мая включительно, среди них - депозитарные расписки UC Rusal и En+ Group Олега Дерипаски. Клиенты должны указать Clearstream, что они проверили личность конечного получателя этих ценных бумаг и что им не является гражданин США или любое другое лицо из санкционного списка SDN.
«Мы производим оценку новых санкций OFAC [Офис по контролю за иностранными активами минфина США], с тем чтобы обеспечить полное соблюдение их требований, и, естественно, предпринимаем соответствующие шаги. Являясь частью инфраструктуры финансового рынка, мы несем ответственность за выполнение законных обязательств на обслуживаемых рынках и предельно серьезно подходим к этой роли. Вопросы, связанные с конкретными эмитентами и ценными бумагами, мы не комментируем», - прокомментировал Clearstream запрет на сделки.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2% – Госстат
|Меркель заявляет о необходимости сохранить транзит газа через Украину
|Ядерный шантаж больше не страшен? Может ли Украина обойтись без российских ТВЭЛов
|Всемирный банк против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Комментарий: Меркель предъявила ультиматум “Северному потоку-2”
|Клиринговый центр Clearstream присоединился к санкциям против РФ
|Меркель заявляет о необходимости сохранить транзит газа через Украину
|Трамп примет решение по Сирии в течение двух дней
|Запад обвиняет режим Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения на территории Думы
|Рубль рухнул не только из-за санкций. Чего еще боятся инвесторы
|Алексей Венедиктов о санкциях против олигархов и чиновников из РФ: Вход – рубль, а выход – два
Это интересно
|Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот
|Канадцы собрали $100 000 на деревянные яйца для медитации
|Веган, бодибилдер и борец за права животных - что известно о стрелявшей в офисе YouTube
|Какие стратегии помогут женщинам в карьере
|Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Tucson
|Apple работает над бесконтактным дисплеем для будущих iPhone
|Ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников составил $1,7 млрд