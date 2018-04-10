Клиринговый центр Clearstream присоединился к санкциям против РФ

Один из крупнейших международных клиринговых центров - Clearstream во вторник объявил о прекращении сделок с ценными бумагами российскиз компаний, попавших в санкционный список США. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.

Запрет действует с сегодняшнего дня, следует из сообщения. Он будет распространяться на все ценные бумаги, которые выпускаются эмитентами из SDN-списка (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) и их «дочками». Однако расчеты по некоторым бумагам будут проводиться по 6 мая включительно, среди них - депозитарные расписки UC Rusal и En+ Group Олега Дерипаски. Клиенты должны указать Clearstream, что они проверили личность конечного получателя этих ценных бумаг и что им не является гражданин США или любое другое лицо из санкционного списка SDN.

«Мы производим оценку новых санкций OFAC [Офис по контролю за иностранными активами минфина США], с тем чтобы обеспечить полное соблюдение их требований, и, естественно, предпринимаем соответствующие шаги. Являясь частью инфраструктуры финансового рынка, мы несем ответственность за выполнение законных обязательств на обслуживаемых рынках и предельно серьезно подходим к этой роли. Вопросы, связанные с конкретными эмитентами и ценными бумагами, мы не комментируем», - прокомментировал Clearstream запрет на сделки.