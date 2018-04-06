Консультанты акционеров GE рекомендуют отказаться от услуг KPMG как аудитора впервые за 109 лет

Две крупнейшие фирмы, профессионально консультирующие акционеров, рекомендуют General Electric Co. (GE) отказаться от услуг KPMG, которая была аудитором компании последние 109 лет, в свете проблем с финансовой отчетностью GE, пишет The Wall Street Journal.

Рынок профессионального консалтинга акционеров в США очень развит, но подобные инициативы для него не характерны.

Во вторник одна из этих фирм, Glass, Lewis & Co. рекомендовала акционерам на следующем годовом общем собрании голосовать против сохранения KPMG в качестве аудитора. В четверг Institutional Shareholder Services (ISS) последовала ее примеру, объяснив свою рекомендацию "очевидным масштабом ранее на раскрывавшихся обязательств и недостатков бухгалтерского учета GE".

KPMG и фирмы, которые были ее предшественницами, проверяли отчетность GE с 1909 года. Таким образом, KPMG и GE входят в число мировых рекордсменов по длительности отношений аудитор - клиент. Отчетностью GE занимаются сотни сотрудников KPMG в США, объем комиссий за услуги аудита в прошлом году составил $142,9 млн.

В материалах к общему собранию акционеров GE подчеркивает, что бессменность аудитора имеет свои преимущества. В частности, специалисты KPMG обладают необходимыми знаниями для согласованных проверок деятельности GE в более чем 90 странах. Смена аудитора потребует существенных затрат времени, что может отвлечь руководство от сосредоточенности на финансовой отчетности и процедурах внутреннего контроля".

"ISS чрезвычайно редко дает рекомендации, которые противоречат предложенному руководством компании обоснованию назначения внешнего аудитора", - заявил WSJ исполнительный директор ISS Субодх Мишра. По данным аналитического подразделения ISS, за последнее десятилетие в США лишь в одном случае акционеры проголосовали против предложенного советом директоров аудитора.

При этом ISS считает, что длительные отношения с одним и тем же аудитором повышают риск того, что в ходе аудиторской проверки не будут выявлены те проблемы, которые сразу же заметит новый аудитор.

Эксперты, однако, сомневаются в том, что KPMG потеряет столь важного клиента, как GE.

И ISS, и Glass, Lewis рекомендуют акционерам одобрить предложения GE по кандидатам в совет директоров. GE в последние месяцы провела реструктуризацию совета директоров, сократив число его членов до 12 и заменив ряд участников.

Ранее в этом году GE сообщила о серьезных проблемах, связанных с ее страховыми операциями. Компания списала $6,2 млрд из страхового портфеля. За семь лет она должна будет перечислить в резервы $15 млрд, чтобы их восполнить.

Кроме того, в январе GE объявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяет ее бухгалтерскую отчетность, в частности, то, как учитывались долгосрочные сервисные контракты, например, по обслуживанию турбин. Сумма такого рода контрактов, рассчитанных обычно на 10-30 лет, по данным The Wall Street Journal, составляет около $15 млрд в год при общей выручке концерна в $122 млрд за 2017 г. Компания зачастую учитывала текущую выручку по таким контрактам до начала получения по ним реальных доходов.

Акции GE подешевели на 1,3% на электронных торгах в пятницу. С начала года капитализация компании рухнула на 23%, максимальными темпами среди всех 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average.

