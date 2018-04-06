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Консультанты акционеров GE рекомендуют отказаться от услуг KPMG как аудитора впервые за 109 лет
12:26 06.04.2018 |
Две крупнейшие фирмы, профессионально консультирующие акционеров, рекомендуют General Electric Co. (GE) отказаться от услуг KPMG, которая была аудитором компании последние 109 лет, в свете проблем с финансовой отчетностью GE, пишет The Wall Street Journal.
Рынок профессионального консалтинга акционеров в США очень развит, но подобные инициативы для него не характерны.
Во вторник одна из этих фирм, Glass, Lewis & Co. рекомендовала акционерам на следующем годовом общем собрании голосовать против сохранения KPMG в качестве аудитора. В четверг Institutional Shareholder Services (ISS) последовала ее примеру, объяснив свою рекомендацию "очевидным масштабом ранее на раскрывавшихся обязательств и недостатков бухгалтерского учета GE".
KPMG и фирмы, которые были ее предшественницами, проверяли отчетность GE с 1909 года. Таким образом, KPMG и GE входят в число мировых рекордсменов по длительности отношений аудитор - клиент. Отчетностью GE занимаются сотни сотрудников KPMG в США, объем комиссий за услуги аудита в прошлом году составил $142,9 млн.
В материалах к общему собранию акционеров GE подчеркивает, что бессменность аудитора имеет свои преимущества. В частности, специалисты KPMG обладают необходимыми знаниями для согласованных проверок деятельности GE в более чем 90 странах. Смена аудитора потребует существенных затрат времени, что может отвлечь руководство от сосредоточенности на финансовой отчетности и процедурах внутреннего контроля".
"ISS чрезвычайно редко дает рекомендации, которые противоречат предложенному руководством компании обоснованию назначения внешнего аудитора", - заявил WSJ исполнительный директор ISS Субодх Мишра. По данным аналитического подразделения ISS, за последнее десятилетие в США лишь в одном случае акционеры проголосовали против предложенного советом директоров аудитора.
При этом ISS считает, что длительные отношения с одним и тем же аудитором повышают риск того, что в ходе аудиторской проверки не будут выявлены те проблемы, которые сразу же заметит новый аудитор.
Эксперты, однако, сомневаются в том, что KPMG потеряет столь важного клиента, как GE.
И ISS, и Glass, Lewis рекомендуют акционерам одобрить предложения GE по кандидатам в совет директоров. GE в последние месяцы провела реструктуризацию совета директоров, сократив число его членов до 12 и заменив ряд участников.
Ранее в этом году GE сообщила о серьезных проблемах, связанных с ее страховыми операциями. Компания списала $6,2 млрд из страхового портфеля. За семь лет она должна будет перечислить в резервы $15 млрд, чтобы их восполнить.
Кроме того, в январе GE объявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяет ее бухгалтерскую отчетность, в частности, то, как учитывались долгосрочные сервисные контракты, например, по обслуживанию турбин. Сумма такого рода контрактов, рассчитанных обычно на 10-30 лет, по данным The Wall Street Journal, составляет около $15 млрд в год при общей выручке концерна в $122 млрд за 2017 г. Компания зачастую учитывала текущую выручку по таким контрактам до начала получения по ним реальных доходов.
Акции GE подешевели на 1,3% на электронных торгах в пятницу. С начала года капитализация компании рухнула на 23%, максимальными темпами среди всех 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average.
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