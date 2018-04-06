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Британская разведка утверждает, что “ Новичок” произвели под Саратовом
10:07 06.04.2018 |
Британская разведка пришла к выводу, что яд "Новичок", использованный для отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области России. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает лондонская газета The Times со ссылкой на брифинг британской разведки для союзников.
Как отмечает издание, на брифинге, который был организован для того, чтобы убедить союзников в виновности России, было сказано, что центр в Шиханах - это аналог британской военной лаборатории в Портон-Дауне. По словам представителей британской разведки, в Шиханах яд "Новичок" испытывался на протяжении последнего десятилетия на предмет эффективности его использования для убийств.
"Очень убедительная информация"
Запасы "Новичка" в Шиханах значительно меньше тех, которые предназначались бы для применения на поле боя, сообщили британские разведчики. Именно этот факт привел их к выводу о том, что яд в Шиханах предназначался для убийств. Бывший командир британского полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Хэмиш де Бреттон Гордон назвал приведенную на брифинге информацию очень убедительной. "Британская разведка ясно указывает на Россию и Шиханы. Нет сомнений в том, что русские сейчас заметают там следы", - сказал он.
Глава лаборатории "Портон-Даун" Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News 3 апреля подтвердил, что вещество, использованное для отравления Скрипалей, было однозначно идентифицировано как "нервно-паралитический военный яд "Новичок". Страна происхождения этого яда, однако, установлена не была, поскольку, как было заявлено, это не входило в задачи британских военных химиков.
"Мы не определили точный источник его происхождения, однако предоставили всю научную информацию правительству, которое затем использовало другие источники, чтобы прийти к определенным выводам", - подчеркнул Эйткенхед. Он, однако, отметил, что изготовление данного яда предполагает использование чрезвычайно сложных методов, которые доступны только на государственном уровне.
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