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В придачу к Джавелинам США дадут Украине снайперские комплексы
08:09 06.04.2018 |
Соединенные Штаты поддерживают Украину и в придачу к "Джавелинам" предоставят ей снайперские комплексы.
Об этом заявил американский сенатор Роберт Портман, недавно посетивший Украину, передает"Голос Америки".
"Я побывал на Донбассе, где до сих пор гибнут украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации - предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных. Это один из конкретных примеров, который доказывает, что США стоят плечом к плечу с Украиной", - сказал Портман.
Он заверил, что Америка на стороне Украины. И пусть никого не вводит в заблуждение информация о возможном приглашении Путина в Белый дом, сказал Портман на встрече с прессой.
"Администрация США считает, что нужно поддерживать диалог с Россией. Между прочим, такое же мнение имеет и в отношении Северной Кореи. Это совсем не означает, что мы соглашаемся с Северной Кореей хоть в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты как некую услугу. Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь лучшие отношения с великой ядерной державой. Что бы там не говорили отдельные медиа, администрация Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта администрация, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты", - заявил Портман.
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