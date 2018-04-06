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Бразилия дрейфует в сторону хаоса
07:58 06.04.2018 |
Бразилия расколота. Пропасть между сторонниками экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его критиками очень глубока. Вердикт Верховного суда страны исполнить решение об аресте да Силвы еще сильнее обостряет ситуацию. Доказательства вины некогда уважаемого в стране и за ее пределами президента весьма весьма серьезны: его многосторонние сомнительные связи со строительным концерном Odebrecht установлены судом. Однако вынесенный приговор вызывает обеспокоенность - из-за того, куда он приведет бразильское общество.
Обстановка в Бразилии накаляется
До намеченных на октябрь президентских выборов осталось чуть больше полугода, и страна, судя по всему, неизбежно дрейфует в сторону хаоса. И то, что Лула да Силва - то есть осужденный преступник - намеревается выставить свою кандидатуру на выборах, а также то, что он пока лидирует во всех опросах, - не единственная причина сползания в хаос.
После решения суда да Силва, скорее всего, останется за бортом предвыборной гонки. Маловероятно, что он устранит все юридические препятствия и вновь сможет стать президентом, обретя таким образом иммунитет от уголовного преследования.
Однако исключение экс-президента из избирательной гонки может рассердить и вывести из себя его многочисленных последователей. Для них Лула - жертва политического заговора. Напряженные отношения между сторонниками и противниками экс-президента день ото дня становятся все хуже. Не в последнюю очередь об этом свидетельствует огонь, открытый по автомобильному кортежу да Силвы в конце марта.
К этому добавляется никак не прекращающееся насилие в крупных городах Бразилии - насилие, которое в Рио-де-Жанейро дошло до кровопролития. Убийство в середине марта активистки и муниципального политика Мариэллы Франко вновь усилило ощущение опасности у многих бразильцев, особенно у беднейшей части. То, что это убийство, судя по всему, остается безнаказанным, лишь подливает масла в огонь недоверия в отношении государственных органов.
Правоэкстремистский кандидат имеет хорошие шансы на успех
Решение, которое в результате могут принять многие рассерженные бразильцы, не радует: на втором месте среди кандидатов на пост президента идет, согласно соцопросам, правоэкстремистский кандидат Жаир Болсонару. Он высказывается в защиту периода военной диктатуры (1964-1985 годы) и выступает за возвращение смертной казни.
Бразильский электорат редко выбирает крайности - будь то левые или правые политические силы. Масштабное расследование многомиллиардных коррупционных сделок, известное под названием "Операция автомойка" (Lava Jato), испортило репутацию всем традиционным политикам и партиям Бразилии, что в свою очередь расчистило дорогу популистам. То, что больше не исключена победа на выборах такого сторонника жестких мер, как Жаир Болсонару, является плохим знаком.
Какой страной будет Бразилия через полгода? Кого выберет крупнейшая страна Южной Америки на пост руководителя государства? В прошлом кандидаты были по большей части предсказуемы, а политическая, экономическая и социальная ситуации - стабильнее. Но в 2018 году Бразилия стала страной большой неопределенности.
Александр Шосслер, обозреватель DW
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