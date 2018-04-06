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Трамп грозит Китаю новыми штрафными пошлинами
07:49 06.04.2018 |
В ходе накаляющегося американо-китайского торгового конфликта США могут ввести новые штрафные пошлины на импорт товаров из Китая объемом до 100 миллиардов долларов. Торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру поручено проверить введение таких мер "ввиду нечестных ответных действий Китая", заявил президент США Дональд Трамп в четверг, 5 апреля.
По словам Трампа, "вместо того, чтобы прекратить свое ошибочное поведение, Китай решил нанести ущерб нашим фермерам и производителям". Речь в данном случае идет об ответных мерах Пекина, который 4 апреля ввел 25-процентные пошлины на импорт некоторых американских товаров. Ранее, 3 апреля, США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары.
60 дней на разработку новых штрафов
Дополнительные тарифы на китайские товары будут уточнены в течение того же срока в два месяца, что и штрафные пошлины, о которых было объявлено 3 апреля, уточняется на сайте торгового представительства США. Никакие штрафные меры не вступят в силу до тех пор, пока этот процесс не завершится.
Указ, дающий Вашингтону возможность ввести пошлины на импорт товаров из Китая, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год (48,7 млрд евро), президент США подписал 22 марта.
Документ составлен таким образом, что в действие эта мера может вступить только после длительного периода консультаций. Отсрочка может дать законодателям и лоббистам возможность существенно сократить список из 1300 наименований, которые предполагается обложить тарифами.
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