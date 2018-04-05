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НАТО готова ответить на кибератаку коллективной обороной
13:40 05.04.2018 |
НАТО готова в случае потенциальной масштабной кибератаки задействовать пятую статью договора организации, предусматривающую коллективные ответные действия в случае нападения на одну из стран. Об этом в четверг, 5 апреля, в Оттаве заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
В пятой статье договора НАТО, в частности, говорится, что "вооруженное нападение на одну или несколько стран НАТО в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на альянс в целом". "НАТО очень серьезно воспринимает киберугрозы, мы наблюдаем все большее количество кибератак", - отметил Столтенберг.
НАТО единственный раз применяла пятую статью - после атаки 11 сентября 2001 года, когда страны альянса выступили с решением поддержать США в борьбе против международного терроризма.Для противодействия кибератакам в системе НАТО была создана команда из 200 экспертов, готовая "помочь укрепить кибероборону странам альянса", подчеркнул Столтенберг, добавив, что "кибератаки могут нести такие же разрушения, как и военные атаки".
Против гонки вооружений
В то же время Столтенберг отметил, что НАТО не желает усиления конфронтации с Россией. "Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны", - сказал он ранее в ходе того же визита.
Столтенберг также подчеркнул, что НАТО отнюдь не старается изолировать Россию на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Мы продолжаем добиваться улучшения отношений с Россией, потому что Россия - наш сосед, Россия была и останется. Мы не пытаемся изолировать ее", - сказал он.
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