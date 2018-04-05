Финансовые новости
- |
- 05.04.18
- |
- 11:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд разрешил взять под стражу экс-президента Бразилии Лулу
09:21 05.04.2018 |
Верховный суд Бразилии дал добро на взятие под стражу бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Соответствующее постановление было принято в ночь на четверг, 5 апреля, шестью голосами против пяти. В результате Луле не удалось добиться новой отсрочки приведения приговора в исполнение: экс-президент Бразилии приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
На прошлой неделе Верховный суд вновь отклонил апелляцию Лулы против вынесенного ему приговора. В то же время судьи предоставили ему отсрочку от ареста до среды. Теперь суд должен решить, может ли Лула оставаться на свободе до тех пор, пока он не исчерпает всех правовых возможностей. Вынесенное ныне постановление, однако, означает, что Лула может быть арестован уже в ближайшие дни.
Принятию данного решения предшествовали 10-часовые споры в суде: пятеро судей были за отсрочку приведения приговора в исполнение, а пятеро других - против. Чашу весов склонил голос председателя суда Кармен Лусии. Она заявила, что подобные отсрочки могут привести к безнаказанности.
Расколотое общество
Лула да Силва отвергает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что судебный процесс - это попытка не допустить выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018 года. Согласно опросам, Лула стал бы фаворитом на этих выборах. Он уже правил Бразилией в 2003 - 2010 годах. В годы его правления Бразилия переживала экономический бум, правительство запустило программы по борьбе с бедностью и в поддержку сельскохозяйственной реформы.
Лула да Силва по-прежнему пользуется огромной популярностью у части населения. Бразильский народ так же расколот в своем отношении к экс-президенту, как и члены Верховного суда.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|До свидания из Амстердама. Почему Саакашвили разлюбил Украину
ТОП-НОВОСТИ
|Когда можно будет пить воду из крана?
|Минрегион утвердил новые строительные нормы планирования и застройки
|Кому достанется iGov. Интервью с Дмитрием Дубилетом
|Курс доллара снижался на межбанке 4 апреля после вчерашнего роста
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд разрешил взять под стражу экс-президента Бразилии Лулу
|Франция хочет сократить число парламентариев почти на треть
|Спецпрокурор Мюллер допрашивает прилетающих в США олигархов из России
|В Вашингтоне обнаружили нелегальные шпионские устройства
|Турция в энергетике станет зависимой от России?
|Еврокомиссия и Газпром близки к урегулированию конфликта
Это интересно
|Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis
|Xiaomi представила конкурента Siri и Google Assistant
|SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO
|В Google запатентован ноутбук с двумя дисплеями на крышке
|Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах
|Китай будет проводить тестирование беспилотных автомобилей в 40 крупнейших городах
|Вовлеченные сотрудники быстрее выгорают на работе