Турция в энергетике станет зависимой от России?

Планы построить АЭС на средиземноморском побережье Турции существуют с 70-х годов 20 века. Теперь проект начали реализовывать - с помощью РФ. Турецкие эксперты оценивают его критически.

Начало строительства АЭС "Аккую" в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря, Турция

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, 3 апреля лично дали старт началу строительства АЭС "Аккую". Первая в Турции атомная электростанция появится в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря, будет стоить не менее 20 млрд долларов и после ввода в строй будет покрывать около 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии.

По словам Владимира Путина, процитированным "Интерфаксом", запущена АЭС будет в 2023 году. Тогда заработает первый из 4-х запроектированных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, прототипами которых являются реакторы работающей в России Нововоронежской АЭС. На полную мощность "Аккую" выйдет к 2026 году. Впрочем, турецкие эксперты сомневаются в сроках запуска станции - и пока не очень представляют себе, как будет происходить трансфер технологий турецкой стороне.

АЭС не успеют достроить к 2023 году?

Наибольшую критику в Турции вызывает, однако, другое - а именно растущая зависимость страны от поставок энергии из РФ, которая с вводом в строй "Аккую" только вырастет.

Уже сейчас Россия является для Турции крупнейшим поставщиком природного газа и третьим по объемам поставщиком нефти. По мнению Тугче Варол из "Турецкого института 21 века", Анкаре нужно диверсифицировать источники энергии и увеличивать число поставщиков.

Но, по ее словам, происходит обратное - вместо реализации курса на долгосрочную энергетическую безопасность страны в последние 8 лет "ряд избранных предприятий получают прибыли от энергетической политики турецкого правительства".

Анкара стремится сократить долю природного газа в генерировании электроэнергии до 30 процентов. Но и в этом новая АЭС "Аккую" не поможет, уверена Варол. "Я не являюсь противницей атомной энергии и использования современных технологий, - говорит она. - Но такой проект нужно реализовывать в условиях развитой - или по крайней мере развивающейся - демократии, где у людей есть возможность и свобода узнать подноготную происходящего. В противном случае строительство АЭС в стране, где масс-медиа не могут задавать критических вопросов, а тендеры не являются прозрачными, будет иметь больше минусов, чем плюсов".

В проекте "Аккую" еще много неясного

Так, в проекте строительства "Аккую" еще много неясного. По сообщениям агентства Reuters, запуск первого энергоблока АЭС в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой республики, будет невозможен из-за тех сложностей, который испытывает строящий станцию российский концерн "Росатом" с поиском бизнес-партнеров в Турции. В "Росатоме" это, впрочем, опровергают.

На реализацию проекта наверняка окажет влияние и будущее состояние российско-турецких отношений. Одним из спорных пунктов остается также незначительный объем передачи технологий турецкой стороне. Ни одна страна не должна приступать к строительству АЭС, пока она не посвящена в детали технологического процесса, считает Сарман Генчай, много лет проработавший в Институте атомной энергии при университете Стамбула.

По его словам, договор между Анкарой и Москвой не предусматривает трансфера технологий. "Будущее проекта "Аккую" зависит от наших российских друзей, которые владеют всеми ноу-хау. Мы можем только надеяться, что все пойдет гладко, потому что если реализация проекта остановится, то расходы лягут на страну-заказчика", - говорит Сарман Генчай.

В энергетике планируют долгосрочно

Это мнение разделяет и Тугче Варол, которая считает, что российская сторона находится в более выигрышном положении. Для России, говорит она, всегда было важно контролировать инвестиции в энергетику, а теперь Москва стремится расширить свою энергетическую сеть в южном направлении.

Причем, если Турция "не сдержит свои обещания в отношении совместных проектов в энергетике, Россия сможет наказать Турцию", уверена Варол. При этом влияние Москвы уже будет ограничиваться не только энергетикой. Как полагает эксперт, "если, например, Турция откажется от покупки российских ракетных систем С-400, то и это может затянуть реализацию проекта АЭС в провинции Мерсин".

По мнению Сармана Генчая, проекты, подобные "Аккую", должны основываться на долгосрочной и серьезной энергетической политике. "Этого нельзя утверждать о турецкой энергетике", - говорит он, отмечая впрочем, что этим нынешние власти в Анкаре мало отличаются от предыдущих.

Поэтому Генчай призывает к созданию в Турции национальной стратегии по использованию атома, которая будет принята на государственном уровне после всестороннего политического, юридического и научного обсуждения. Только тогда энергетическую политику Турции можно будет считать долгосрочной и выверенной, уверен эксперт.