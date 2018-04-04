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Еврокомиссия и Газпром близки к урегулированию конфликта
13:19 04.04.2018 |
Еврокомиссия (ЕК) и российский монополист "Газпром" близки к урегулированию многолетнего конфликта вокруг поставок российского газа в страны Восточной Европы. ЕК склоняется к тому, чтобы в ближайшие недели согласиться на уступки, предложенные российским концерном, сообщило во вторник, 3 апреля, агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
Урегулирование конфликта позволит "Газпрому" избежать штрафа в размере до 10 процентов от оборота. Еврокомиссия уже на протяжении многих лет изучает деловые операции "Газпрома" в Европе и обвиняет российский концерн в препятствовании конкуренции и в завышении цен на поставки газа в Восточную Европу.
Чтобы развеять сомнения ЕК, "Газпром" в 2017 году предложил внести изменения в свою ценовую политику и впредь ориентироваться на справочные цены, установленные на западноевропейских газовых рынках. После этого Брюссель провел масштабные исследования газового рынка. "Газпром" поставляет примерно треть газа, потребляемого в Европе.
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