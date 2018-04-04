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Спецпрокурор США по РФ не рассматривает Трампа как субъект преступления
08:38 04.04.2018 |
Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер на данном этапе не рассматривает американского президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с Москвой. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на три осведомленных источника.
Мюллер уведомил юристов Трампа, что готовит отчет о действиях республиканца после занятия им поста главы государства и возможных попытках последнего "воспрепятствовать правосудию".
Кроме того, спецпрокурор подтвердил необходимость лично пообщаться с хозяином Белого дома, чтобы понять, имелись ли у него намерения воспрепятствовать объективному расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы.
Ранее The Washington Post сообщила, что первая попытка Трампа установить прямые контакты с властями России была предпринята в 2013 году.
Расследование Мюллера
Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года.
Назначенный в мае 2017 года министерством юстиции США специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер, а также несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы 2016 года, а также поиском предполагаемых контактов между Москвой и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.
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