Спецпрокурор США по РФ не рассматривает Трампа как субъект преступления

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер на данном этапе не рассматривает американского президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с Москвой. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на три осведомленных источника.

Мюллер уведомил юристов Трампа, что готовит отчет о действиях республиканца после занятия им поста главы государства и возможных попытках последнего "воспрепятствовать правосудию".

Кроме того, спецпрокурор подтвердил необходимость лично пообщаться с хозяином Белого дома, чтобы понять, имелись ли у него намерения воспрепятствовать объективному расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Ранее The Washington Post сообщила, что первая попытка Трампа установить прямые контакты с властями России была предпринята в 2013 году.

Расследование Мюллера

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года.

Назначенный в мае 2017 года министерством юстиции США специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер, а также несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы 2016 года, а также поиском предполагаемых контактов между Москвой и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.