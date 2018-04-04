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Зять совладельца Альфа-банка стал первым человеком, получившим тюремный срок в рамках расследования спецпрокурора Мюллера
23:10 03.04.2018 |
Согласно предписанию судьи, Алекс ван дер Зваан также заплатит 20 тысяч долларов штрафа.
Родственник российского бизнесмена Германа Хана - муж его старшей дочери, Евы - ранее признал себя виновным во лжи ФБР.
Во время судебного заседания адвокаты Зваана просили суд не отправлять их клиента за решетку. Он сидел молча со сжатыми губами и позднее попросил прощения у суда, отметив, что "поступил неправильно".
В феврале он был обвинен в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований по поводу своего сотрудничества с младшим партнером Пола Манафорта, Риком Гейтсом.
Дело о газовой сделке Тимошенко
Ван дер Зваан работал в лондонском филиале международной юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, представлявшей интересы украинского министерства юстиции в расследовании газовой сделки, заключенной бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко с Россией в 2009 году.
В 2011-м, во время президентства Виктора Януковича, бывшая глава украинского правительства в связи с этим расследованием была отправлена за решетку.
Личными советниками тогдашнего президента Украины были Пол Манафорт и Рик Гейтс, также консультировавшие чиновников высокого ранга и правившую в то время проправительственную "Партию регионов".
Команда Мюллера выяснила, что зять Хана лгал ФБР о своих контактах с Гейтсом в 2016 году, когда тот был частью избирательной кампании Трампа, а также удалил электронную переписку с бывшим младшим партнером Манафорта и еще одним фигурантом, который в документах назван "лицом А".
Лондонский адвокат, по данным команды Мюллера, также солгал о своей забывчивости и "удивился", что не рассказал следователям о том, что "обменивался с Гейтсом и гражданином А" невинными сообщениями на семейные темы.
В свою очередь следователи выяснили, что ван дер Зваан в 2016 году [во время избирательной кампании в США - Русская служба Би-би-си] обсуждал с Гейтсом и "гражданином А" отчет своей юридической компании по делу Тимошенко и записывал эти телефонные переговоры.
Он также удалил электронную переписку с Гейтсом и неназванной юридической компанией (в документах Мюллера она фигурирует как "адвокатская контора А"), датированную сентябрем 2016 года.
Адвокат из Лондона
Американские власти в 2016 году попросили юридическую компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom предоставить документы по их работе от имени правительства Януковича, в том числе и ту их часть, которая касалась сотрудничества с Манафортом относительно доклада, который впоследствии был использован для того, чтобы оправдать арест Тимошенко.
Адвокатская контора позже уволила ван дер Зваана и согласилась сотрудничать с американскими следователями.
33-летний Алекс ван дер Зваан - выпускник британского Королевского колледжа Лондона.
Его тесть в начале этого года попал в "телефонную книгу Кремля" - доклад американского минфина о ближайшем окружении Путина.
Осенью 2017 года Хан и его партнеры Михаил Фридман и Петр Авен подали иск против вашингтонской частной следственной компании Fusion GPS и ее основного владельца Глена Симпсона, который нанял отставного британского разведчика Кристофера Стила для составления "шпионского досье" по поводу Дональда Трампа и его связей с окружением Путина.
Российские бизнесмены обвинили Симпсона и его фирму в клевете.
Алекс ван дер Зваан - четвертый человек, признавший себя виновным в рамках расследования спецпрокурора Мюллера.
Ранее свою вину признали бывший советник по международным вопросам предвыборной кампании Трампа Джордж Пападопулос, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и младший партнер политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс, также работавший в штабе Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года.
В отличие от остальных, ван дер Зваан отказался от соглашения о сотрудничестве с офисом спецпрокурора.
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