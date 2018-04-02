Трамп обвинил Amazon в неуплате налогов

Президент США Дональд Трамп потребовал от компании Amazon полной уплаты по налоговым ставкам. Об этом он написал в субботу, 31 марта, в своем Twitter. Трамп также заявил, что почтовая служба США "теряет полтора доллара с каждой посылки Amazon, что в конечном итоге приводит к потере миллиардов долларов".

"Афера с почтой должна прекратиться! Amazon должен платить реальную стоимость и налоги!", - заявил президент США. Вместе с этим Трамп обвинил газету The Washington Post в лоббировании интересов Amazon и потребовал от нее зарегистрироваться в качестве лоббиста. И интернет-магазином, и газетой владеет бизнесмен Джефф Безос, который в марте этого года был признан самым богатым человеком планеты.

В четверг Трамп также обвинил Amazon в том, что компания недоплачивает налоги в бюджет и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать. Президент США пригрозил Amazon мерами в рамках законодательства по борьбе с монополиями и защите конкуренции.