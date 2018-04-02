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Дионисий Галикарнасский
Китай со 2 апреля вводит в отношении США ответные пошлины
08:02 02.04.2018 |
Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, говорится в сообщении министерства финансов КНР.
"Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай начиная со 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий. На основе применяемых в настоящее время тарифов увеличивает пошлину. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, - 25%" - говорится в опубликованном на сайте министерства документе.
В финансовом ведомстве отметили, что Китай "является инициатором и выступает за систему многосторонней торговли".
"Прекращение обязанностей по снижению таможенных сборов в отношении США - справедливая мера, принятая нами для защиты своих интересов, которая соответствует принципам Всемирной торговой организации", - заявили в минфине.
Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. В частности, США ввели ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Решение вступило в силу 23 марта. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".
В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить данные пошлины, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. Министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США 128 наименований товаров, на которые планировалось ввести пошлины в 15 и 25%, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США. Сообщалось, что министерство намеревалось рассматривать принятие ответных мер до 31 марта.
Власти Китая неоднократно призывали США решить проблему торговых разногласий посредством диалога, однако сторонам не удалось достигнуть договоренности к указанному сроку.
Решение о введении ответных мер было одобрено Госсоветом КНР.
В заявлении министерства финансов КНР отмечается, что решение президента США о введении пошлин на сталь и алюминий "является нарушением соответствующих принципов ВТО, не соответствует положению о защите безопасности и представляет из себя протекционистскую меру".
Ранее минкоммерции Китая сообщало, что в 2017 году США экспортировали в Китай товаров на 3 миллиарда долларов. По подсчетам министерства, экспорт в Китай 120 наименований товаров, в том числе свежих фруктов, сухофруктов, орехов, вина, женьшеня, бесшовных стальных труб, на которые вводятся пошлины 15%, принес США 977 миллионов долларов.
Экспорт второй группы товаров из восьми наименований, в том числе свинины и продуктов из свинины, переработанного алюминия, пошлины на которые составили 25%, принес США 1,992 миллиарда долларов.
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