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Лондон может закрыть торговое представительство России
07:32 02.04.2018 |
Правительство Великобритании рассматривает возможность закрытия российского торгового представительства, сообщает британская газета Daily Mail в субботу, 31 марта. Торговое представительство России, расположенное в районе Хайгейт на севере Лондона, считают в правительстве Великобритании "шпионским логовом", пишет The Telegraph со ссылкой на информированный источник.
Помимо торговой миссии у Кремля есть еще три основные "базы" в Великобритании: посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах, отмечает издание.
Отношения между Москвой и Лондоном обострились после того, как в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок", разработанным в СССР.
Великобритания выслала 23 российских дипломата, вслед за ней дипработников РФ выдворили еще из 29 стран мира. 30 марта Москва оповестила послов ряда стран об ответной высылке дипломатов.
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