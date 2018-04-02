Москва объявила о высылке более 50 сотрудников дипмиссий Британии

Более 50 дипломатов и технических сотрудников британских дипмиссий должны будут покинуть Россию, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В пятницу Москва на фоне скандала вокруг отравления в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери потребовала, чтобы Великобритания в течение месяца сократила количество своих дипломатов и работников дипмиссий на территории России и привела их общее число в стране в соответствие с количеством российских дипломатических сотрудников в Великобритании.

При этом общее число сотрудников британских дипмиссий, которые будут должны покинуть Россию, не уточнялось. Ранее Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Как уточнила Мария Захарова в субботу, чтобы суммарное количество сотрудников посольства и генконсульств Британии в РФ соответствовало числу сотрудников российских дипмиссий в Британии, Россию должны покинуть более 50 сотрудников британских дипмиссий.

"Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше", - заявила Захарова.

Кроме того Мария Захарова заявила, что сокрытие Лондоном информации от отравлении Скрипаля и его дочери наводит на мысли о причастности к этому случаю британских спецслужб.