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Британских арендодателей будут штрафовать на $5,6 тыс. за сквозняки
11:53 30.03.2018 |
Британские арендодатели должны обеспечить разумную энергоэффективность жилья для новых арендаторов, включая защиту от сквозняков, говорится в новых правилах, вступающих в силу с 1 апреля.
Нарушителям в Англии и Уэльсе грозит штраф в размере до 4 тыс. фунтов стерлингов ($5,6 тыс.), пишет Financial Times. Владельцы зданий с самыми низкими показателями рационального энергопотребления ("F" и "G") не смогут продлевать договоры аренды с прежними арендаторами или заключать соглашения с новыми клиентами.
С апреля 2020 года правила распространятся и на существующие договоры аренды всех объектов жилой недвижимости в стране.
Правительство Великобритании ужесточает правила, чтобы сократить национальные затраты на отопление и электроэнергию и повысить экологичность жилья.
Разница в расходах может быть существенной: в случае наихудшей категории "G" жильцы в среднем платят 2,86 тыс. фунтов в год, "F" - на четверть меньше, а "E" (с апреля это минимально допустимый уровень) - на 40% меньше.
По оценкам Arla Propertymark, число сдаваемых в аренду домов и квартир в категориях "F" и "G" сократилось за последние шесть лет с 700 тыс. до 300 тыс., однако многим арендодателям еще предстоит подготовиться к изменению законодательства.
При этом почти три четверти (73%) арендодателей понятия не имеют о рейтинге энергоэффективности тех объектов, которые они сдают, свидетельствуют данные опроса Just Landlords.
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