Финансовые новости
- |
- 30.03.18
- |
- 08:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Президент Египта ас-Сиси переизбран на новый срок
08:04 30.03.2018 |
Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси переизбран на новый срок при поддержке почти 92 процентов участников голосования, сообщили египетские государственные СМИ в четверг, 29 марта со ссылкой на предварительные результаты вотума. Наблюдатели ожидали столь явной победы ас-Сиси, поскольку все серьезные конкуренты действующего президента были либо дискредитированы, либо задержаны, либо добровольно сняли свои кандидатуры.
Единственным соперником ас-Сиси стал малоизвестный политик Муса Мустафа Муса, являющийся, по его собственным словам, сторонником действующего президента. Он зарегистрировался в качестве кандидата в самую последнюю минуту и тем самым обеспечил наличие хотя бы двух соперников на выборах.
Согласно предварительным данным, в поддержку Мусы проголосовали лишь менее 3 процентов участников выборов, однако политик сказал, что он не обескуражен этим, поскольку, как он указал, ему известна "колоссальная популярность президента ас-Сиси".
Слабая активность избирателей
Активность на выборах составляла лишь около 40 процентов, несмотря на призывы премьер-министра Шерифа Исмаила к египтянам выполнить свой патриотический долг.
Нынешние результаты для ас-Сиси несколько хуже тех, которые он получил на выборах 2014 года, когда в его поддержку проголосовали почти 97 процентов избирателей. Выборы 2014 года проходили после того, как годом ранее армия во главе с ас-Сиси свергла первого демократически избранного президента Египта - исламиста Мухаммеда Мурси.
Комментируя свою победу на нынешних выборах, ас-Сиси заявил, "что голос египетских народных масс, несомненно, останется свидетельством того, что воля нашей нации осуществляется со всей мощью, не ведая слабости".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мощная раскачка межбанка 29 марта завершилась лишь копеечным подорожанием доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Билецкий против Корчинского: Зачем националисты устроили цирк касательно ZIK
|Убедит ли Савченко суд дать ей не срок, а Оскар?
|НБУ с 30 марта отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты
|Малый бизнес оптимистично оценивает перспективы развития в 2018г - исследование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Президент Египта ас-Сиси переизбран на новый срок
|Российский телеканал RT с 1 апреля прекращает вещание в Вашингтоне
|Женщины в ЕС в среднем заводят первого ребенка в 29 лет
|Реванш Путина на Балканах. Решатся ли сербы на новую войну с Косово
|Польша готовит новую миграционную политику
|Южная и Северная Кореи договорились о проведении саммита 27 апреля – заявление
|Власти Эквадора отключили основателю WikiLeaks доступ к Сети за политические высказывания в соцсетях
Это интересно
|Арестован еще один подозреваемый по делу об ограблении сейфового хранилища в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден
|Умная АС Xiaomi Mi AI Mini Speaker оценена в $27
|Полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds очень похожи на Apple AirPods, но вдвое превосходят их по автономности
|В линейке Cadillac появился новый компактный кроссовер
|Исследование Satis Group: 81% всех ICO оказались мошенническими
|Huawei Mate RS Porsche Design: всё самое лучшее от P20 Pro в эксклюзивной обёртке
|Компания Huawei официально представила флагманские смартфоны P20 и P20 Pro