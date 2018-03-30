Президент Египта ас-Сиси переизбран на новый срок

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси переизбран на новый срок при поддержке почти 92 процентов участников голосования, сообщили египетские государственные СМИ в четверг, 29 марта со ссылкой на предварительные результаты вотума. Наблюдатели ожидали столь явной победы ас-Сиси, поскольку все серьезные конкуренты действующего президента были либо дискредитированы, либо задержаны, либо добровольно сняли свои кандидатуры.

Единственным соперником ас-Сиси стал малоизвестный политик Муса Мустафа Муса, являющийся, по его собственным словам, сторонником действующего президента. Он зарегистрировался в качестве кандидата в самую последнюю минуту и тем самым обеспечил наличие хотя бы двух соперников на выборах.

Согласно предварительным данным, в поддержку Мусы проголосовали лишь менее 3 процентов участников выборов, однако политик сказал, что он не обескуражен этим, поскольку, как он указал, ему известна "колоссальная популярность президента ас-Сиси".

Слабая активность избирателей

Активность на выборах составляла лишь около 40 процентов, несмотря на призывы премьер-министра Шерифа Исмаила к египтянам выполнить свой патриотический долг.

Нынешние результаты для ас-Сиси несколько хуже тех, которые он получил на выборах 2014 года, когда в его поддержку проголосовали почти 97 процентов избирателей. Выборы 2014 года проходили после того, как годом ранее армия во главе с ас-Сиси свергла первого демократически избранного президента Египта - исламиста Мухаммеда Мурси.

Комментируя свою победу на нынешних выборах, ас-Сиси заявил, "что голос египетских народных масс, несомненно, останется свидетельством того, что воля нашей нации осуществляется со всей мощью, не ведая слабости".