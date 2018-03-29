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Женщины в ЕС в среднем заводят первого ребенка в 29 лет
20:30 29.03.2018 |
В 2016 году в Евросоюзе родилось 5,148 миллиона детей, тогда как годом раньше их было 5,103 млн. Самые молодые матери оказались в Болгарии, а наиболее зрелые - в Италии. Примерно 5% матерей были младше 20 лет, а 3% - старше 40 лет.
Согласно отчету Евростата, общий коэффициент рождаемости в ЕС в 2016 году составлял 1,60 на одну женщину. Он варьировался между 1,34 в Испании и Италии до 1,92 во Франции. Также высокий уровень рождаемости наблюдался в Швеции (коэффициент - 1,85), Ирландии (1.81), Дании и Великобритании (по 1,79). Наиболее низкие показатели - в Португалии (1.36), на Кипре и Мальте (по 1,37), Греции (1.38) и Польше (1,39).
Самые молодые матери - в Болгарии, Румынии и Латвии, а самые зрелые - в Италии и Испании. Наиболее низкий средний возраст для первых родов был зарегистрирован в Болгарии (26 лет), Румынии (26,4), Латвии (26,8), Словакии (27,0), Польше (27,2) и Литве (27,3). Напротив, возраст матери был выше 30 лет в Италии (31), Испании (30,8), Люксембурге (30,5), Греции (30,3) и Ирландии (30,1).
14,2% и 13,6% первых детей рождены от матерей-подростков в Болгарии и Румынии соответственно. После них идет Венгрия (10,8%), Словакия (9,9%), Литва (6,3%), Великобритания (6,2%) и Латвия (6,1%). Самый низкий показатель - в Словении (1,6%), Италии (1,7%), Нидерландах (1,8%), Дании и Швеции (по 1,9%), Люксембурге (2,2%).
Самая высокая доля матерей в возрасте 40 лет и старше, которые родили впервые, была зарегистрирована в Италии (7,2%), Испании (6,6%), Греции (5,3%), Люксембурге (4,8%) и Ирландии (4,3%).
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