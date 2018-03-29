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Польша готовит новую миграционную политику
14:48 29.03.2018 |
Правительство Польши одобрило "Социально-экономические приоритеты миграционной политики", а к середине года планирует представить комплексный проект новой миграционной политики страны.
Об этом в среду объявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинський, сообщает Money.pl.
"Правительство готовит новую миграционную политику. Приняты приоритеты, каким будет план действий правительства в этой области", - сообщил министр.
"Польша развивается хорошо и зарплаты на польском рынке растут. У нас появились мигранты-рабочие. Пришло время создать серьезную основу для хорошо организованной миграционной политики", - добавил Квецинський.
В одобренных "Социально-экономических приоритетах миграционной политики" отражены проблемы и приоритеты польской экономики.
Документ предусматривает, что новая миграционная политика Польши должна адаптироваться к приоритетам рынка труда, сосредоточиться на привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа в отраслях, где есть потребность в этом, и реагировать на потребности иностранцев и польских граждан, проживающих за рубежом, в том числе репатриантов, чтобы побудить их вернуться домой.
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