Власти Эквадора отключили основателю WikiLeaks доступ к Сети за политические высказывания в соцсетях

Правительство Эквадора отключило интернет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, пребывающему в эквадорском посольстве в Лондоне. Причиной отключения стали недавние высказывания Ассанжа в соцсетях по поводу ареста политика, выступающего за принятие независимости Каталонии. По мнению эквадорского правительства, своими действиями основатель WikiLeaks «ставит под угрозу» хорошие отношения между Эквадором и странами Европы, сообщает Associated Press.

С целью «предотвратить любой возможный ущерб» власти заблокировали Ассанжу доступ к интернету, и с тех пор его активность в соцсетях прекратилась.

В 2012 году Эквадор предоставил Ассанжу политическое убежище в своем посольстве в Лондоне, где он находится по сей день. Эквадорские власти неоднократно пытались найти решение, которое позволило бы ему покинуть стены посольства и избежать при этом ареста, но безуспешно. В Великобритании выдан ордер на арест Ассанжа за попытку сбежать, будучи выпущенным под залог. Основатель WikiLeaks также опасается возможной экстрадиции в США, грозящей ему в случае выхода из здания посольства.

Когда Эквадор предоставил Ассанжу политическое убежище, тогдашний президент Рафаэль Корреа симпатизировал ему. Тем не менее, нынешний глава государства Ленин Морено назвал его хакером и рекомендовал не вмешиваться в политику.

Правительство Эквадора не в первый раз отключает интернет Ассанжу. Основатель WikiLeaks уже оставался без доступа к Сети в 2016 году, после публикации его организацией материалов, касающихся предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Одним из условий предоставления Ассанжу политического убежища является его воздержание от публикации сообщений, способных навредить дипломатическим отношениям Эквадора с другими государствами. «Он нарушил соглашение», - заявила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса (Maria Fernanda Espinosa).