Британия проверит имущество неясного происхождения, включая купленную россиянами недвижимость

Финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании в четверг начал расследование экономических преступлений, включая отмывание денег, программа получила название "Российская коррупция в Британии", передает BBC.

Как утверждает Transparency International, на данные которой опираются депутаты, имущество на 4,4 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд) в Великобритании было приобретено на средства "подозрительного происхождения". В рамках этой суммы указывается купленная россиянами британская недвижимость стоимостью около 880 млн фунтов.

Члены комитета займутся случаями отмывания денег, финансирования террористических организаций, мошенническими схемами в отношении частных лиц.

"Учитывая угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, обеспечение эффективности механизмов защиты нашей финансовой системы от злоупотреблений еще никогда не было столь важным", - заявила глава комитета Ники Морган.

По данным Transparency International, на долю россиян приходится пятая часть сделок с имуществом, которое могло быть приобретено на деньги, нажитые незаконным путем, сообщает агентство Bloomberg.

Приток российских денег в Великобританию, особенно на рынок недвижимости, привел к тому, что британскую столицу прозвали "Лондонградом" (Londongrad).

На первые слушания о "российской коррупции" депутаты Палаты общин пригласили исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, организатора "Клептократия-туров" - экскурсий к особнякам российских богачей в Лондоне - Романа Борисовича, директора Центра исследований финансовых преступлений и проблем безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Тома Китинга и трех британских журналистов, изучающих российскую тематику: Люка Хардинга, Оливера Буллоу и Джулиет Гарсайд.

Комитет иностранных дел Палаты общин объявил о предстоящем расследовании 26 марта, в разгар международного конфликта вокруг отравления в Британии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Вместе с тем участники слушаний довольно скептически оценили готовность правительства бороться с "грязными" деньгами, в том числе деньгами из России.

"Надо честно признаться себе: за последние двадцать с лишним лет сюда были закачаны сотни миллиардов долларов, они - в системе, они инвестированы, и мы не собираемся их оттуда извлекать", - сказал Том Китинг, подчеркнув, что эти деньги далеко не всегда поступают из России. По его словам, в Великобритании хватает средств сомнительного происхождения из Нигерии, Индии, Китая, Пакистана и множества других стран.

"У правоохранительных органов есть необходимые инструменты, но не хватает поддержки политиков в том, чтобы закрыть каналы для российских денег. Это не в интересах лондонского Сити", - поддержала Т.Китинга финансовый корреспондент The Guardian Джулиет Гарсайд.

Ранее в марте The Guardian опубликовала список крупнейших домов российских олигархов в Лондоне, включая их расположение и приблизительную стоимость. По последним оценкам, состоятельным россиянам, связанным с политикой, принадлежит британская недвижимость на сумму 1,1 млрд фунтов, преимущественно в Лондоне. Реальная цифра может быть значительно выше, поскольку многие объекты недвижимости приобретаются через зарегистрированные в офшорах фирмы, полагает издание.

В минувшем году власти Великобритании постановили, что имена конечных владельцев домов на территории страны, купленных через офшорные компании, должны быть раскрыты до 2021 года. Теперь представители Лейбористской партии требуют, чтобы изменения вступили в силу ранее.

На слушаниях прозвучала и мысль о том, что в Британии сталкиваются два стремления, две тенденции, обе из которых имеют полное право на жизнь, но при этом очень плохо совмещаются друг с другом: это стремление максимально облегчить ведение бизнеса и желание пресечь движение капитала, нажитого преступным путем.

Тем не менее, участники слушаний надеются, что накаляющиеся отношения с Россией заставят правительство что-то предпринять.

Парламентское расследование (inquiry) - особая форма работы британского парламента. В ходе расследования депутаты Палаты общин проводят слушания, встречи на выезде, принимают письменные показания и собирают максимум информации по теме. Такое расследование может длиться месяцы и годы, его итогом могут стать законодательные инициативы.

