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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Год до BREXIT. Почему Британия не выйдет из ЕС вовремя

08:38 29.03.2018 |

Мир

 Юри Вендик / Би-би-си

Ровно через год - 29 марта 2019 года - Британия должна формально выйти из состава Евросоюза. Уже сейчас ясно, что фактически она из ЕС не выйдет, а останется в нем еще некоторое время.

29 марта 2017 года премьер-министр Британии Тереза Мэй, выполняя решение, принятое на июньском референдуме 2016 года, подала в ЕС уведомление о выходе Британии из Европейского союза. По Лиссабонскому договору - "конституции" ЕС - от этого момента до выхода страны должно пройти два года.

Но авторы Лиссабонского договора явно не думали, что какая-нибудь крупная страна и вправду когда-нибудь захочет выйти из союза, и не беспокоились о том, что за два года решить все связанные с этим проблемы и договориться обо всех аспектах взаимоотношений почти нереально.

В какой точке пути находятся стороны?

Только что, в марте, Лондон и Брюссель договорились о переходном периоде, который продлится с 30 марта 2019 года до конца 2020 года.

В течение этого периода Британия останется в едином рынке и таможенном союзе ЕС, а граждане Британии и стран ЕС, приезжая друг к другу, по-прежнему будут пользоваться всеми нынешними правами - то есть, иметь возможность жить и работать без всяких формальностей, как дома.

Таким образом, по крайней мере до конца 2020 года Британия фактически останется в составе ЕС, хотя с 29 марта 2019 года лишится в нем права голоса.

Ранее, в конце прошлого года, стороны договорились о выплатах Британии по ее обязательствам перед Евросоюзом после выхода. Выплаты, как говорит британское правительство, составят 35-39 млрд фунтов (примерно 40-45 млрд евро, или 48-54 млрд долларов США по нынешнему курсу) и будут растянуты на несколько лет. Кроме того, стороны договорились о гарантиях прав граждан ЕС в Британии и граждан Британии в ЕС.

Новая проблема Ольстера

Пока стороны не могут договориться, что делать с единственной сухопутной границей между Британией и ЕС - границей между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

На мартовском саммите ЕС стороны условились, что срочно, в течение ближайшего месяца, постараются достичь соглашения по ирландскому вопросу.

Соглашение Страстной пятницы 1998 года, благодаря которому в Северной Ирландии установился мир, основано, кроме прочего, и на том, что границы фактически нет, поскольку это внутренняя граница ЕС.

Обе части острова Ирландия очень хотели бы сохранить такое положение дел, но когда - и если - Британия выйдет из единого рынка и таможенного союза, сделать это будет очень непросто. Потребуются нетривиальные политические и технические решения. При этом правительство Британии не хотело бы устанавливать какой-то особый торгово-пограничный режим для всей Северной Ирландии, поскольку это, с точки зрения Лондона, угрожало бы целостности Соединенного Королевства.

Что дальше?

Теперь делегации Британии и ЕС приступят к переговорам об общем, всеобъемлющем соглашении об отношениях между сторонами после выхода Британии из Евросоюза.

Эти переговоры по планам должны завершиться к саммиту ЕС 18-19 октября - чтобы лидеры ЕС утвердили его на этом саммите, а потом парламенты 27 стран Евросоюза и Европарламент успели его ратифицировать до 29 марта 2019 года.

На саммите 22-23 марта Евросоюз одобрил документ об основных принципах будущих взаимоотношений с Британией, какими они должны быть, по мнению остальных 27 стран ЕС.

Можно ли отменить "брексит"?

Правительство твердо заверяет, что этого не будет. Тереза Мэй неоднократно (в последний раз - 28 марта в парламенте) говорила, что такова воля народа, выраженная на референдуме, и кабинет ее выполнит.

О желательности отмены решения о выходе Британии говорили высокопоставленные представители Евросоюза, за отмену выступают и некоторые политики и общественные организации в Британии, но ни правящая партия консерваторов, ни руководство ведущей оппозиционной партии, Лейбористской, так вопрос не ставят.

Решение о выходе было принято на референдуме, такова воля народа, говорят они и спорят лишь о деталях: например, лидер лейбористов Джереми Корбин выступает за то, чтобы остаться в таможенном союзе (и избежать таким образом бьющих по экономике пошлин и таможенной бюрократии в торговле с ЕС).

За новый референдум, на котором теоретически можно было бы отменить решение референдума 23 июня 2016 года, выступает Либерально-демократическая партия, но ее рейтинг сейчас составляет всего 7%.

Какая-то часть политиков в обеих ведущих партиях поддерживает идею референдума, на котором граждане могли бы одобрить или отклонить условия выхода Британии из ЕС после того, как они будут согласованы. Если народ отклонит эти условия, это фактически будет означать отмену выхода, по крайней мере на время.

За отмену "брексита" посредством нового референдума, либо за максимально мягкий "брексит" вплоть до варианта "оставить всё как есть, только больше не числиться членом ЕС" выступают разные общественные организации - Open Britain, Best for Britain и другие, а также новая, совсем маленькая партия Renew, чей рейтинг пока не вышел за пределы статистической погрешности.

Но даже если бы Британия вдруг сама решила не уходить, оформление этого шага потребовало бы непростых политических решений. Впрочем, их требует и весь процесс "брексита" - например, переходный период, о котором только что договорились стороны, не предусмотрен никакими законами ЕС.

Авторы Лиссабонского договора, по всей видимости, считали выход страны из Евросоюза ситуацией почти гипотетической, и процедуру выхода прописали крайне лаконично, в два абзаца, а процедуру отмены решения о выходе вообще не предусмотрели.

К тому же в Евросоюзе есть как те, кто не хочет ухода Британии, так и те, кто рад тому, что в составе ЕС больше не будет мощной страны, постоянно тормозившей процесс интеграции.

А что думает британский избиратель?

Несмотря на то, что после июньского референдума 2016 года прошло уже почти два года, отношение британского общества к членству в Евросоюзе не изменилось: общество по-прежнему разделено примерно пополам.

Как и перед референдумом, сейчас чуть больше 40 процентов говорят, что проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС, примерно столько же - против, а остальные пребывают в сомнениях. В данный момент, как показывает аггрегатор опросов, сторонников Евросоюза чуть больше, но их перевес не выходит за рамки статистической погрешности. В июне 2016 опросы тоже показывали, что их чуть больше.

Идею второго референдума большинство не поддерживает: 43% против и только 36% - за.

Еще более раздроблено британское общество по вопросу о том, кто и как именно должен вести с Брюсселем переговоры о выходе. По данным социологической фирмы ComRes, треть респондентов считает, что правительство Мэй должно продолжать в том же ключе и добиваться от ЕС хорошего договора о свободной торговле, каждый пятый полагает, что надо немедленно прекратить переговоры и уйти из ЕС без соглашения, еще 30% думают, что Мэй должна уйти в отставку, а с Евросоюзом пусть договаривается кто-то другой.
 

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