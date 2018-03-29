Финансовые новости
- |
- 29.03.18
- |
- 03:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Польша закупит у США ракетные комплексы Патриот
20:02 28.03.2018 |
Польша и США заключили контракт на поставку двух ракетных комплексов "Патриот". Тем самым Польша и ее союзники по Североатлантическому альянсу "подтверждают приверженность коллективной защите всех членов НАТО", - заявил в среду, 28 марта, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Согласно документу, который министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал в Варшаве, общая стоимость закупаемых систем составит 3,8 млрд евро. Польша получит их до 2022 года. Комплексы "Патриот" подтвердили свою репутацию во многих странах, отметил министр. По его мнению, покупка подобных систем гарантирует безопасность государства.
До 2024 года - 8 "Патриотов"
Соглашение о покупке было достигнуто в ходе визита президента США в Польшу в июле 2017 года, сообщает агентство dpa. Подписание контракта позволяет начать переговоры о втором этапе поставок, полагает польская сторона. До 2024 года Польша намерена закупить восемь ракетных комплексов "Патриот".
Подобно странам Балтии, Польша обеспокоена присутствием российских военных у своих границ. В 2017 году Североатлантический альянс в свете обострившихся после аннексии Крыма Россией отношений с Москвой разместил четыре международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке ускорил рост из-за ПУМБа
ТОП-НОВОСТИ
|Взаимный гешефт. Зачем Украине ЗСТ с Израилем
|В Европе дороги и мосты оборудуют для переправки танков
|Человек системы. Что ждет антикоррупционеров после избрания Мангула главой НАПК
|Порошенко одобрил эвакуацию полицией препятствующих движению транспорта припаркованных автомобилей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Польша закупит у США ракетные комплексы Патриот
|В Европе дороги и мосты оборудуют для переправки танков
|Лишь пять стран ЕС не применили санкции к РФ из-за отравления в Солсбери
|В шаге от кровавого прошлого: Сербия и Косово – на грани нового конфликта
|Саудовская Аравия и SoftBank создают крупнейший в мире проект в сфере солнечной энергетики
|Как Израиль оставил Асада без ядерной бомбы
|В ЕС одобрили выделение Греции 6,7 млрд евро кредита
Это интересно
|Google запретила несертифицированным Android-устройствам использовать свои сервисы
|В Китае начался выпуск электромобиля Denza 500
|В США подали в суд на BMW из-за дизельного скандала
|Xiaomi Mi Mix 2S: старый дизайн, новый процессор и камера с искусственным интеллектом
|Samsung и KDDI провели успешные полевые испытания 5G-связи
|Флагманский седан Cadillac CT6 обновился и получил заряженную версию c V8
|Amazon активно обсуждает с банками вопросы разработки специальных банковских счетов для своих клиентов