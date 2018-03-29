Польша закупит у США ракетные комплексы Патриот

Польша и США заключили контракт на поставку двух ракетных комплексов "Патриот". Тем самым Польша и ее союзники по Североатлантическому альянсу "подтверждают приверженность коллективной защите всех членов НАТО", - заявил в среду, 28 марта, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Согласно документу, который министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал в Варшаве, общая стоимость закупаемых систем составит 3,8 млрд евро. Польша получит их до 2022 года. Комплексы "Патриот" подтвердили свою репутацию во многих странах, отметил министр. По его мнению, покупка подобных систем гарантирует безопасность государства.

До 2024 года - 8 "Патриотов"

Соглашение о покупке было достигнуто в ходе визита президента США в Польшу в июле 2017 года, сообщает агентство dpa. Подписание контракта позволяет начать переговоры о втором этапе поставок, полагает польская сторона. До 2024 года Польша намерена закупить восемь ракетных комплексов "Патриот".

Подобно странам Балтии, Польша обеспокоена присутствием российских военных у своих границ. В 2017 году Североатлантический альянс в свете обострившихся после аннексии Крыма Россией отношений с Москвой разместил четыре международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.