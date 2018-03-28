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Лишь пять стран ЕС не применили санкции к РФ из-за отравления в Солсбери
18:04 28.03.2018 |
Только пять стран Евросоюза никоим образом не наказали Россию за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Об этом свидетельствует подсчет, проведенный "Европейской правдой".
К этому времени Австрия, Кипр, Греция, Словения и Португалия не заявили о выдворении российских дипломатов либо отзыве своих послов из РФ для консультаций.
При этом Австрия и Словения публично заявляли, что не будут выдворять дипломатов.
Кроме того, на Балканах только Сербия и Босния не присоединились к выдворению дипломатов. Никоим образом не "наказали" Россию также Ватикан и Турция.
Среди международных организаций никоим образом не отреагировали Совет Европы и ОБСЕ.
Напомним, в среду Черногория стала последней страной, которая присоединилась к 27 странам, высылающим российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Кроме того, Болгария, Люксембург, Словакия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.
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