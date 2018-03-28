Лишь пять стран ЕС не применили санкции к РФ из-за отравления в Солсбери

Только пять стран Евросоюза никоим образом не наказали Россию за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом свидетельствует подсчет, проведенный "Европейской правдой".

К этому времени Австрия, Кипр, Греция, Словения и Португалия не заявили о выдворении российских дипломатов либо отзыве своих послов из РФ для консультаций.

При этом Австрия и Словения публично заявляли, что не будут выдворять дипломатов.

Кроме того, на Балканах только Сербия и Босния не присоединились к выдворению дипломатов. Никоим образом не "наказали" Россию также Ватикан и Турция.

Среди международных организаций никоим образом не отреагировали Совет Европы и ОБСЕ.

Напомним, в среду Черногория стала последней страной, которая присоединилась к 27 странам, высылающим российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, Болгария, Люксембург, Словакия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.

