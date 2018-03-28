В ЕС одобрили выделение Греции 6,7 млрд евро кредита

Европейский Фонд спасения одобрил выделение Греции 6,7 млрд евро займа в рамках третьей международной программы помощи этой стране. Об этом говорится в заявлении Европейского стабилизационного механизма, передает Ekathimerini.

В частности, в заявлении речь идет о том, что принятое решение стало следствием завершения правительством Греции ряда важных реформ. Средства пойдут на обслуживание внешнего долга и покрытия внутренней задолженности. 5,7 млрд евро будут перечислены уже в среду.

Далее 1 млрд евро будет перечислен после 1 мая, если страна "осуществит прогресс в погашении задолженности".

Греция зависит от международных программ помощи с 2010 года. Третья программа помощи истекает летом этого года.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2015 году Греция получила от Еврокомиссии краткосрочный кредит в размере 7,16 млрд евро.