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Ким Чен Ын посетил Китай
08:06 28.03.2018 |
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Китай, подтвердил в среду, 28 марта, Пекин. Это его первый зарубежный визит с момента вступления в должность. Ким Чен Ын в ходе поездки встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
Си Цзиньпин устроил банкет для Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу, сообщает "Синьхуа". На нем, по информации агентства, лидер КНДР заявил, что переговоры прошли успешно, что должно способствовать развитию двусторонних отношений и "сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове".
Си Цзиньпин также высоко оценил встречу. Он принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. По разным данным, руководитель КНДР был в Китае от 24 часов до трех дней.
Незадолго до этого СМИ со ссылкой на источники сообщали о визите лидера КНДР в Китай, однако в Пекине это не комментировали. По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын прибыл на спецпоезде.
Ранее стало известно, что лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились до конца апреля провести совместный саммит. Кроме того, президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут провести переговоры в мае.
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