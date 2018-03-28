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США и Южная Корея договорились о торговом соглашении
07:57 28.03.2018 |
США и Южная Корея согласовали изменения в соглашении о свободной торговле между двумя странами KORUS, сообщается в среду,28 марта.
Оно предусматривает, что Сеул сможет продолжить расширять свой авторынок в США, но тарифы на ввоз пикапов будут увеличены на 25 процентов до 2041 года. Страны также договорились о том, что США смогут ввозить в Южную Корею вдвое больше автомобилей - 50 тысяч в год. Но с 2012 года Соединенные Штаты не экспортировали в Южную Корею даже и 25 тысяч машин, указывает Forbes.
Объем поставок стали из Южной Кореи сократится на 30 процентов в сравнении с общим объемом за последние три года и составит около 2,68 млн тонн в год. США в свою очередь исключат Южную Корею из списка стран, на которые будут распространяться новые тарифы на импорт стали и алюминия.
Соглашение KORUS страны заключили в 2007 году, затем его частично пересматривали в 2012 году. США сейчас - второй по значимости торговый партнер для Южной Кореи.
США в марте этого года одобрили введение пошлины в 25 процентов на ввоз в страну стали и 10 процентов - алюминия.Новые меры не коснутся Канады и Мексики. Евросоюз, Аргентина, Бразилия и Австралия должны быть освобождены от них временно.
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