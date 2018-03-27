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Лондон остается крупнейшим финансовым центром мира - Z/Yen
10:47 27.03.2018 |
Лондон остался на первом месте в списке крупнейших финансовых центров мира, несмотря на решение Великобритании покинуть ЕС, которое может негативно сказаться на перспективах развития банковского сектора страны, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).
Между тем Нью-Йорк, хоть и сохранил за собой второе место, но резко сократил отставание от британской столицы - теперь их разделяет всего 1 пункт.
Третье место в списке занял Гонконг, наращивающий отрыв от Сингапура (4-й). Токио держится на 5-й строчке.
Москва и Санкт-Петербург продемонстрировали прямо противоположные изменения. Российская столица улучшила позицию в рэнкинге на шесть строчек, до 83-й, несмотря на снижение рейтинга в абсолютном выражении на фоне геополитической напряженности и ухудшения отношений с Западом. Теперь Москва обосновалась между Чэнду (Китай) и Манилой (Филиппины), обогнав Хельсинки, Ригу, Будапешт и Афины. Санкт-Петербург занял 91-ю строчку, потеряв четыре места с предыдущей публикации GFCI, в которой он был на две строчки выше Москвы.
В десятку также входят Шанхай, Торонто, Сан-Франциско, Сидней и Бостон. Цюрих и Пекин выбыли из топ-10.
В целом эксперты Z/Yen говорят о повышении доверия к ведущим международным финансовым центрам - рейтинги топ-25 растут, хотя показатели доверия к последним 50 центрам снижаются.
Следующим по значимости среди финансовых центров Западной Европы Z/Yen считает Цюрих - 16-е место в мире, на 3-м месте в регионе и на 20-м в мире - Франкфурт. Однако эксперты продолжают ожидать, что роль этих городов вырастет на фоне Brexit и постепенной утраты Лондоном лидерства.
Североамериканские города существенно улучшили позиции, если не считать Вашингтона, который опустился сразу на 20 строчек, и Монреаля, переместившего на одну позицию вниз. Сан-Франциско поднялся на 9 мест и попал в первую десятку, Чикаго - на 10 мест, до 14-го, Калгари - на 33, до 38-го.
Многие финансовые центры Восточной Европы и Центральной Азии продемонстрировали отрицательную динамику. Таллин и Рига потеряли по 30 позиций в рейтинге. Вместе с тем Москва, Кипр и Стамбул улучшили положение в списке, а Астана и Баку вошли в него в качестве новых участников. Варшава признана лидирующим финансовым центром в Восточной Европе (45-е место в мире, минус 9 позиций в рейтинге).
Дубай сохраняет первую строчку в списке крупнейших финцентров Ближнего Востока, на втором месте - Абу-Даби (19-е и 25-е места соответственно). В Африке лидером является Касабланка (32-е место в мире), в Латинской Америке - Каймановы (22-е) и Бермудские (36-е) острова.
Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 22-м по счету) на основе опроса более 3 тыс. профессионалов. Он учитывает пять групп показателей (всего 102 индивидуальных фактора): бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. В общей сложности Z/Yen рассмотрела 96 городов.
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