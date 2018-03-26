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Оружейная компания Remington подала в суд заявление о банкротстве
11:31 26.03.2018 |
Американский производитель оружия Remington Outdoor Co. в воскресенье обратился в суд с заявлением о банкротстве, причиной чего стали значительный объем долга компании и падение продаж, сообщает The Wall Street Journal.
О предстоящем банкротстве оружейная компания объявила еще 14 февраля. В начале марта компания сообщила о том, что дата обращения в суд за защитой от кредиторов перенесена с 7 марта на 14 марта.
Как ожидается, реструктуризация в процессе банкротства позволит Remington снизить объем задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитал ряда подразделений на $145 млн.
Remington, которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн, в настоящее время принадлежит Cerberus Capital Management. Однако, по данным CNN, после окончания реструктуризации инвестфирма больше не будет владеть производителем оружия.
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