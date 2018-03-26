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Информация об агентстве
Эрдоган сообщил о наступлении Турции на северо-западе Ирака
08:29 26.03.2018 |
Турция начала наземное наступление в районе города Синджар на северо-западе Ирака. С таким утверждением в воскресенье, 25 марта, выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы сообщали, что движемся в направлении Синджара. Сейчас операция там стартовала", - указал он, не приводя подробностей.
В свою очередь, силы безопасности Ирака подчеркивают, что на его территории нет воинских формирований третьих стран.
Курды заверили, что покидают Синджар
В пятницу, 23 марта, национально-политическая организация Союз общин Курдистана сообщила, что Рабочая партия Курдистана (РПК) покидает Синджар, где обосновалась в 2014 году в ходе борьбы с "Исламским государством".
Боевые действия турецкой армии против РПК продолжаются с момента срыва перемирия летом 2015 года. Воздушные удары по курдским силам наносятся преимущественно на юго-востоке Турции и на севере Ирака.
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