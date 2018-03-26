Турция впервые испытала баллистические ракеты своего производства

Турция впервые успешно испытала баллистические ракеты собственного производства. Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщило агентство Anadolu.

По его данным, тестовые запуски ракеты Gökdoğan малого и среднего радиуса действия и Bozdoğan, предназначенной для поражения целей на больших расстояниях, проводились на военном полигоне в Синопе на севере страны.

Как ожидается, в последнем квартале 2018 года будет произведен их пуск с наземной установки для поражения движущихся целей, а также пуск с самолета.

Серийное производство - после 2020 года

Оба проекта впервые были представлены на оборонной выставке в Стамбуле в 2017 году. В 2020 году разработку планируется завершить, после чего ракеты поступят в серийное производство.

Ранее стало известно, что Анкара использует танки Leopard 2 для борьбы с курдскими "Отрядами народной самообороны".