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Карлес Пучдемон задержан в Германии
08:29 26.03.2018 |
Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, который в субботу покинул Финляндию, задержан в Германии, сообщил адвокат политика.
Сообщается, что он был задержан, когда пересекал границу со стороны Дании.
Его адвокат не сказал, где конкретно в Германии задержали Пучдемона, а лишь уточнил, что бывший каталонский лидер был на пути в Бельгию, где до этого находился в добровольном изгнании с осени прошлого года.
В минувшую пятницу испанский суд повторно выписал Европейский ордер на арест Пучдемона, бежавшего в Бельгию после проведенного 1 октября референдума о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.
Потенциально за противодействие властям и подстрекательство к мятежу Пучдемону в Испании грозит до 30 лет тюремного заключения.
Как заявил представитель Пучдемона агентству Рейтер: "Президент направлялся в Бельгию, чтобы отдать себя, как обычно, в руки бельгийского правосудия".
Еще более 20 каталонских политиков, возглавлявших правительство автономии, обвиняются в мятеже и растрате путем организации референдума о независимости от Испании. Сами они вину не признают.
На минувшей неделе Верховный суд распорядился на время разбирательства взять под стражу без права на освобождение под залог пятерых ключевых каталонских политиков. В их числе и Жорди Турулл, который был кандидатом на пост главы правительства Каталонии, вакантный с ноября 2017 года.
Парламент Каталонии отказался от планов назвать имя нового главы местного правительства после того, как был арестован Турулл.
Обстановка в Каталонии по-прежнему остается напряженной, и в пятницу в Барселоне произошли столкновения демонстрантов с полицией.
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