Финансовые новости
- |
- 23.03.18
- |
- 18:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЕС согласовал директивы по этапам Брекзита
15:35 23.03.2018 |
Главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу, 23 марта, согласовали директивы по дальнейшим этапам "Брекзита". Участники саммита договорились впоследствии предложить Великобритании всеобъемлющее соглашение о свободной торговле.
Однако это будет сделано уже после намеченного на март 2019 года выхода Лондона из состава ЕС. Затем последует переходный период сроком почти в два года, до конца 2020 года. За это время в отношениях между Лондоном и Брюсселем фактически ничего не изменится. В ближайшее время в ЕС планируют обсудить отношения с Великобританией, начиная с 2021 года.
Лондон рассчитывает на особо глубокое и тесное партнерство, далеко выходящее за пределы обычного соглашения о свободной торговле. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила, чтобы некоторые отрасли британской экономики и дальше придерживались правил, существующих в ЕС, и таким образом оставались представленными на внутреннем рынке объединенной Европы. В Брюсселе пока не готовы рассматривать варианты столь тесного сотрудничества, поскольку Великобритания выходит не только из состава ЕС, но и из внутреннего рынка и таможенного союза.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Восстановление экономики Украины происходит стремительнее ожиданий и предварительных оценок, - НБУ
|Гройсман не готов урегулировать растаможку авто на евробляхах, пока Рада не разрешит
|На раздел бизнеса в Украине отводится не менее 12 месяцев
|Почему перестали кошмарить главу НАПК Наталью Корчак
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Наш человек в Вашингтоне. Чем опасен для России новый советник Трампа по нацбезопасности
|ЕС согласовал директивы по этапам Брекзита
|Компания Курченко стала единственным поставщиком угля из ОРДЛО
|Мадуро объявил о деноминации валюты в Венесуэле
|Трамп заменил советника по нацбезопасности Макмастера
|Адвокат Трампа покинул расследование о вмешательстве России в американские выборы
Это интересно
|Электромобили могут стать дешевле автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года
|Самый крутой Lamborghini Huracan лишили крыши
|Сериал Amazon по "Властелину колец" обещает стать самым дорогим в истории
|Samsung установила гигантскую светодиодную рекламную вывеску площадью 1620 м2
|Количество зараженных криптомайнерами компьютеров выросло на 8500%
|Марк Цукерберг признал ошибки Facebook в деле Cambridge Analytica
|Дебют смартфона Meizu E3: чип Snapdragon 636, экран Full HD+ и три камеры