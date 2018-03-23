ЕС согласовал директивы по этапам Брекзита

Главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу, 23 марта, согласовали директивы по дальнейшим этапам "Брекзита". Участники саммита договорились впоследствии предложить Великобритании всеобъемлющее соглашение о свободной торговле.

Однако это будет сделано уже после намеченного на март 2019 года выхода Лондона из состава ЕС. Затем последует переходный период сроком почти в два года, до конца 2020 года. За это время в отношениях между Лондоном и Брюсселем фактически ничего не изменится. В ближайшее время в ЕС планируют обсудить отношения с Великобританией, начиная с 2021 года.

Лондон рассчитывает на особо глубокое и тесное партнерство, далеко выходящее за пределы обычного соглашения о свободной торговле. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила, чтобы некоторые отрасли британской экономики и дальше придерживались правил, существующих в ЕС, и таким образом оставались представленными на внутреннем рынке объединенной Европы. В Брюсселе пока не готовы рассматривать варианты столь тесного сотрудничества, поскольку Великобритания выходит не только из состава ЕС, но и из внутреннего рынка и таможенного союза.