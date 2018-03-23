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Адвокат Трампа покинул расследование о вмешательстве России в американские выборы
08:14 23.03.2018 |
Ушел в отставку адвокат Джон Дауд, возглавлявший группу, которая представляет интересы президента США Дональда Трампа в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года. "Я очень уважаю президента и желаю ему успехов", - написал 77-летний Дауд в письме, которое в четверг, 22 марта, цитирует AFP. Как указывают СМИ, отставка адвоката произошла после того, как Трамп включил в состав группы на правах юрисконсульта Джозефа ди Дженову, который отстаивает теорию о заговоре ФБР с целью дискредитации Трампа.
В минувшую пятницу Дауд сделал заявление, в котором потребовал от Роберта Мюллера завершить расследование. Он назвал следствие "сфабрикованным" и основанным на "мошеннических и коррумпированных" доказательствах. Несколько часов спустя Дауд отозвал свое заявление, добавив, что он высказал в нем свое личное мнение, а не мнение президента США.
Трамп заявляет, что является жертвой "охоты на ведьм", и категорически отрицает сговор своего избирательного штаба с Москвой. Несколько дней назад он резко критиковал независимость расследования Мюллера. Трамп обвинил следственную группу в том, что она состояла преимущественно из "бесчувственных демократов".
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