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Пекин угрожает Вашингтону ответными пошлинами
07:40 23.03.2018 |
Правительство в Пекине намерено ввести ответные пошлины на некоторые американские товары. Как сообщило в пятницу, 23 марта, министерство коммерции КНР, руководство страны планирует ввести 25-процентную пошлину на американскую свинину, а также 15-процентные пошлины на фрукты, вино и стальные трубы из США. Суммарно новые пошлины должны принести китайскому бюджету около 3 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая призвало США решить торговый конфликт путем переговоров. Китайские пошлины будут введены в случае отсутствия договоренности с Вашингтоном.
Ранее США объявили о введении крупных торговых пошлин на товары из Китая. 22 марта глава Белого дома Дональд Трамп подписал соответствующий декрет, обосновав свои действия "несправедливой практикой торговли" и "кражей интеллектуальной собственности" со стороны Китая. Пакет американских импортных пошлин может пополнить бюджет на 60 миллиардов долларов.
Общий проект пошлин разрабатывает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. В течение ближайших недель он должен представить предварительный список китайских товаров, которые будут облагаться пошлинами. По мнению американского руководства, в результате запланированных мер торговый дефицит с Китаем должен сразу же уменьшиться на 100 миллиардов долларов. Трамп заявил, что администрация США находится в процессе переговоров с Пекином.
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