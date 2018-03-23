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Трамп сделал первый шаг к торговой войне с Китаем
23:01 22.03.2018 |
Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 марта, подписал указ, дающий Вашингтону возможность ввести пошлины на импорт товаров из Китая, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год (48,7 млрд евро).
Документ составлен таким образом, что в действие эта мера может вступить только после длительного периода консультаций. По мнению ряда СМИ, сам этот факт даст законодателям и лоббистам возможность существенно сократить список из 1300 наименований, которые в настоящий момент предполагается обложить тарифами.
Глава Белого дома признал, что во время общения с китайской стороной поднимал вопрос о пошлинах и находится "в процессе переговоров" с Пекином по данной проблеме. По словам американского лидера, дефицит торгового баланса США с КНР достигает 375 млрд долларов (304 млрд евро).
США намерены подать иск в ВТО
Кроме того, как отметил глава американского государства, Вашингтон также подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с возможным нарушением Китаем закона о защите интеллектуальной собственности.
Официальный Пекин пока не прокомментировал ситуацию с президентским указом Трампа.
Ранее 22 марта американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер сообщил, что из списка стран, на которые распространится действие предложенных Трампом пошлин на алюминий и сталь, будут временно исключены ЕС, Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия.
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