США временно освободят ЕС от пошлин на сталь и алюминий

Вашингтон принял решение на время освободить Евросоюз от пошлин на сталь и алюминий. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер, выступая перед финансовым комитетом Сената Конгресса США.

Его заявление сделано в преддверии ожидающегося 23 марта вступления анонсированной президентом Дональдом Трампом меры в силу.

Наряду с Брюсселем из списка торговых партнеров Вашингтона, на которых распространится режим новых тарифов, исключены Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия. Россия в перечне остается. "Пауза во введении" новых пошлин будет действовать на время переговоров об окончательном числе стран-фигурантов списка, поясняют в американской администрации.

В четверг, 8 марта, президент США одобрил введение пошлин в размере 25 процентов на ввоз в страну изделий из стали, и 10 процентов - из алюминия. Новые меры не коснутся Канады и Мексики.