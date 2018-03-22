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США временно освободят ЕС от пошлин на сталь и алюминий
20:01 22.03.2018 |
Вашингтон принял решение на время освободить Евросоюз от пошлин на сталь и алюминий. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер, выступая перед финансовым комитетом Сената Конгресса США.
Его заявление сделано в преддверии ожидающегося 23 марта вступления анонсированной президентом Дональдом Трампом меры в силу.
Наряду с Брюсселем из списка торговых партнеров Вашингтона, на которых распространится режим новых тарифов, исключены Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия. Россия в перечне остается. "Пауза во введении" новых пошлин будет действовать на время переговоров об окончательном числе стран-фигурантов списка, поясняют в американской администрации.
В четверг, 8 марта, президент США одобрил введение пошлин в размере 25 процентов на ввоз в страну изделий из стали, и 10 процентов - из алюминия. Новые меры не коснутся Канады и Мексики.
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