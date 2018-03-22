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Марк Цукерберг признал ошибки Facebook в деле Cambridge Analytica
08:18 22.03.2018 |
Глава крупнейшей социальной сети Марк Цукерберг признал, что руководство Facebook допустило несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами.
Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов.
Цукерберг опубликовал заявление, признав, что доверие пользователей соцсети было нарушено.
Чуть позже он дал интервью Си-эн-эн, в ходе которого выразил сожаление о случившемся и пообещал принять меры против "мошеннических приложений".
Он также заявил, что охотно даст показания в конгрессе, "если именно так необходимо поступить".
В опубликованном заявлении глава Facebook пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях.
"Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не можем их защитить, то мы недостойны того, чтобы вы пользовались нашими услугами", - написал Цукерберг.
Что он пообещал сделать?
Для того чтобы решить проблему и избежать повторения ситуации в будущем, Марк Цукерберг пообещал следующее:
* тщательно изучить все приложения, которые имели доступ к большим объемам личной информации о пользователях до того, как в 2014 году Facebook изменил правила пользовательского соглашения, чтобы "существенно уменьшить доступ к данным";
* провести "полный криминалистический аудит" всех приложений, вызывающих подозрение;
* полностью заблокировать разработчиков, которые откажутся от такого подробного аудита;
* заблокировать любые приложения, использующие личную информацию пользователей ненадлежащим образом, а также "оповестить всех, кто мог пострадать от действий этих приложений".
В будущем Facebook должен будет сделать следующее:
* еще более ограничить доступ разработчиков к личной информации во избежание возможных злоупотреблений;
* отключить доступ сторонних приложений к информации о пользователе, если этот пользователей не пользовался приложением более трех месяцев;
* ограничить личную информацию, передаваемую сторонним приложениям при аутентификации пользователя через Facebook, лишь его именем, текущей фотографией и адресом электронной почты;
* обязать разработчиков получать разрешение и подписывать контракт, прежде чем запрашивать у пользователей доступ к их постам или личной информации.
"Хотя эта конкретная проблема, как в случае с Cambridge Analytica, сегодня уже не может возникнуть заново, с новыми приложениями, однако это не меняет того, что уже произошло, - добавил Цукерберг. - Мы вынесем для себя уроки из этого опыта, чтобы еще больше обезопасить нашу платформу".
"Юридическая защита"
Анализ Дэйва Ли, корреспондент Би-би-си в Северной Америке по вопросам технологий
В первом официальном заявлении Марка Цукерберга со всей очевидностью читается одно: Facebook не готов взять на себя ответственность за произошедшее.
Чистосердечное раскаяние никогда не было сильной чертой Цукерберга, и это заявление, на подготовку которого ушел не один день, не стало исключением.
Никаких извинений в адрес пользователей, инвесторов или сотрудников по поводу этого инцидента, который стал возможен благодаря официальной политике компании, действовавшей в те годы.
Никаких объяснений по поводу того, почему, узнав о ненадлежащем использовании данных еще в 2014 году, компания ограничилась лишь выговором в адрес злоупотребивших доверием разработчиков, вместо того чтобы сразу их полностью заблокировать.
Никаких аргументов по поводу того, почему Facebook не оповестил своих пользователей о том, что их личные данные могли быть скомпрометированы. Строго говоря, руководство соцсети не сделало этого до сих пор.
По сути, заявление Цукерберга - это не объяснительная, а юридическая записка, это ходатайство адвокатов на случай, если соцсети потребуется судебная и политическая защита. В компании прекрасно понимают, что ее неминуемо ждут непростые битвы сразу на нескольких фронтах.
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