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Конгресс США согласовал проект бюджета на 2018 год
08:11 22.03.2018 |
Ведущие представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США достигли соглашения по бюджету на 2018 год. Как сообщается, парламентарии это сделали под угрозой скорого замораживания бюджетных средств. Консультации о будущих статьях бюджета длились несколько недель. В итоге представители республиканцев по местному времени в среду, 21 марта, представили масштабный законопроект бюджета, который предусматривает расходы в размере 1,3 триллиона долларов ( около 1 триллиона евро).
Военные и оборонные расходы в новом бюджете составляют 700 миллиардов долларов. Эту статью увеличили на 80 миллиардов долларов, что стало крупнейшим увеличением расходов этого типа за последние 15 лет. Республиканец Пол Райян из палаты представителей охарактеризовал бюджет как "начало новой эры для американских военных". Чак Шумер из Демократической партии, заявил, что бюджет "соответствует приоритетам демократов".
В бюджете заложены расходы на строительство стены вдоль границы между США и Мексикой, а также средства на борьбу с манипуляциями на грядущих местных выборах. Для того, чтобы избежать замораживания средств, Конгрессу необходимо принять текст законопроекта до пятницы. Бюджетный год заканчивается 30 сентября 2018 года.
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