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ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 п. п. - до 1,5-1,75% годовых
07:46 22.03.2018 |
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 20-21 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами аналитиков.
В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре - до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
По оценке регулятора, экономика США развивается "умеренными темпами". Показатели по занятости оставались высокими в последние месяцы. Безработица сохранялась на низком уровне.
При этом недавние показатели свидетельствуют о том, что темпы роста расходов домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с данными четвертого квартала прошлого года.
ФРС ожидает, что инфляция в США поднимется к целевому уровню в 2% в "среднесрочной перспективе". Регулятор ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что потребуется дальнейшее постепенное повышение ставки.
Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам мартовского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2018 году (с учетом повышения на заседании, завершившемся в среду - ред.), до среднего уровня в 2,25%, следует из экономического прогноза регулятора.
Таким образом, ФРС сохранила декабрьский прогноз по количеству повышений ставки в 2018 году.
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