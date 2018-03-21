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ЕС предлагает новый налог для крупных интернет-компаний
16:41 21.03.2018 |
Еврокомиссия представила план по введению налога в 3% для технологических гигантов вроде Google, Facebook и Amazon.
Об этом сообщает The Financial Times.
Предложение Брюсселя состоит из двух частей и является попыткой реформирования международных правил налогообложения цифровых компаний там, где они делают продажи, независимо от физического размещения их операций.
Пока эти долгосрочные изменения не будут согласованы на международном уровне ЕС предложил временный налог на полученные компаниями прибыли в ЕС.
"Цифровая экономика - это большие возможности для Европы, и Европа - это огромный источник доходов для цифровых фирм. Но наши доинтернетовские правила не позволяют нашим государствам-членам собирать налог с цифровых компаний, работающих в Европе, но не имеют физического присутствия здесь. Вот почему мы выступаем за продвижение новых законодательных норм, а также за временный налог на цифровую деятельность" - заявил еврокомиссар по вопросам налогообложения Пьер Московиси.
Предлагаемый новый налог ЕС будет касаться компаний с годовым мировым оборотом более 750 млн евро, чей совокупный налогооблагаемый доход в размере 50 млн евро производится в ЕС. Чиновники подсчитали, что под действие налога подпадут более 100 компаний, которые, по их оценкам, будут приносить около 5 миллиардов евро налога ежегодно.
Для вступления в силу это предложение должны одобрить все государства-члены ЕС.
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