Названы лучшие города мира по качеству жизни

Рейтинг качества жизни под названием Quality of Living Survey 2018 подготовила международная консалтинговая компания Mercer. Его цель - определить лучшие направления для экспатов. Аналитики оценивали условия жизни в городах мира по 39 ключевым параметрам, включая политическую и социальную ситуацию, экономическую и социокультурную среду, жилье, образование, медицинское обслуживание.

В 2018 году, несмотря на экономическую нестабильность в Европе и неопределенность, связанную с Брекситом, многие города продолжают предлагать высокое качество жизни. Лидируют в этом отношении точки на карте Западной Европы. Рейтинг девятый год подряд возглавила Вена. Замыкает список Багдад, расположившийся на 231 месте.

Однако эксперты отмечают, что в нынешнем году самые заметные улучшения в качестве жизни показали города Восточной Европы, особенно Сараево, Братислава и Белград.

Москва заняла в рейтинге 167-ю строчку, Санкт-Петербург и Киев поделили между собой 173-ю. Минск оказался на 188 позиции.

ТОП-10 лучших городов мира по качеству жизни:

1. Вена, Австрия

2. Цюрих, Швейцария

3. Окленд, Новая Зеландия

4. Мюнхен, Германия

5. Ванкувер, Канада

6. Дюссельдорф, Германия

7. Франкфурт, Германия

8. Женева, Швейцария

9. Копенгаген, Дания

10. Базель, Швейцария