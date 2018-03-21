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Названы лучшие города мира по качеству жизни
13:42 21.03.2018 |
Рейтинг качества жизни под названием Quality of Living Survey 2018 подготовила международная консалтинговая компания Mercer. Его цель - определить лучшие направления для экспатов. Аналитики оценивали условия жизни в городах мира по 39 ключевым параметрам, включая политическую и социальную ситуацию, экономическую и социокультурную среду, жилье, образование, медицинское обслуживание.
В 2018 году, несмотря на экономическую нестабильность в Европе и неопределенность, связанную с Брекситом, многие города продолжают предлагать высокое качество жизни. Лидируют в этом отношении точки на карте Западной Европы. Рейтинг девятый год подряд возглавила Вена. Замыкает список Багдад, расположившийся на 231 месте.
Однако эксперты отмечают, что в нынешнем году самые заметные улучшения в качестве жизни показали города Восточной Европы, особенно Сараево, Братислава и Белград.
Москва заняла в рейтинге 167-ю строчку, Санкт-Петербург и Киев поделили между собой 173-ю. Минск оказался на 188 позиции.
ТОП-10 лучших городов мира по качеству жизни:
1. Вена, Австрия
2. Цюрих, Швейцария
3. Окленд, Новая Зеландия
4. Мюнхен, Германия
5. Ванкувер, Канада
6. Дюссельдорф, Германия
7. Франкфурт, Германия
8. Женева, Швейцария
9. Копенгаген, Дания
10. Базель, Швейцария
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