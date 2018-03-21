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Конгрессу США предложен законопроект о противодействии иностранной пропаганде
07:59 21.03.2018 |
Члены палаты представителей конгресса США Сет Мултон и Элайза Стефаник представили законопроект, предусматривающий меры, ограничивающие возможное влияние иностранных СМИ на американское общество.
"Россия и Китай активизировали усилия по оказанию влияния на общественное мнение в нашей стране, распространяют пропагандистские материалы, преследуя собственные политические цели", - говорится в заявлении С.Мултона, размещенном на его сейте.
По мнению конгрессмена, для этого используются СМИ, контролируемые и финансируемые властями стран, которые они представляют.
С.Мултон заявил изданию Foreign Policy: "Россия атаковала нашу демократию в 2016 году, выборы во Франции и Германии в 2017 году, и уже распространяет дезинформацию о наших выборах 2018 года. Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как другие издания, схожие с RT, распространяют пропаганду и подрывают нашу демократию".
В качестве одной из мер, предусмотренных законопроектом, является повышение уровня прозрачности и отчетности иностранных СМИ в области источников финансирования и их связях со своими правительствами перед американскими ведомствами и населением США, указывает Foreign Policy.
По оценке издания, требования законопроекта могут коснуться не только российских СМИ, но и китайского университета Конфуция, имеющего отделения в американских вузах, а также британской телерадиокорпорации ВВС и французской телекомпании France 24, финансируемых правительствами этих стран.
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|Конгрессу США предложен законопроект о противодействии иностранной пропаганде
В качестве одной из мер, предусмотренных законопроектом, является повышение уровня прозрачности и отчетности иностранных СМИ в области источников финансирования и их связях со своими правительствами перед американскими ведомствами и населением США.
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