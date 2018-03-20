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Саркози взят под стражу в рамках расследования дела о финансировании избирательной кампании 2007 года
10:35 20.03.2018 |
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан полицией, сообщают СМИ со ссылкой на судебные источники.
О том, что бывший глава государства взят под стражу, пишут агентства Рейтер и Франс пресс.
Саркози во вторник утром был в полиции, где должен дать показания по делу о возможных нарушениях, допущенных в его предвыборной кампании, сказал представитель судебной власти.
Расследование связано с предполагаемым "ливийским" финансированием кампании Саркози в 2007 году, пишет газета Le Monde. Сейчас, по данным издания, идет допрос в полиции в пригороде Парижа.
Адвокат Саркози не был доступен для комментариев.
В начале года бывший помощник Саркози бизнесмен Александр Джури был арестован в Лондоне и затем выпущен под залог. Что касается самого экс-президента, то это его первый допрос по этому делу.
Франко-алжирского бизнесмена называли посредником в переговорах с ливийскими спонсорами, пишет Le Monde.
В начале февраля этого года стало известно, что Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании другой его предвыборной кампании - 2012 года. Тогда он проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду. Саркози заявлял, что не знал о превышении расходов.
Следствие подозревает, что его партия Союз за народное движение (UMP) подделала документы, чтобы скрыть превышение допустимых расходов примерно на 18 млн евро во время президентской кампании в 2012 году.
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