Саркози взят под стражу в рамках расследования дела о финансировании избирательной кампании 2007 года

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан полицией, сообщают СМИ со ссылкой на судебные источники.

О том, что бывший глава государства взят под стражу, пишут агентства Рейтер и Франс пресс.

Саркози во вторник утром был в полиции, где должен дать показания по делу о возможных нарушениях, допущенных в его предвыборной кампании, сказал представитель судебной власти.

Расследование связано с предполагаемым "ливийским" финансированием кампании Саркози в 2007 году, пишет газета Le Monde. Сейчас, по данным издания, идет допрос в полиции в пригороде Парижа.

Адвокат Саркози не был доступен для комментариев.

В начале года бывший помощник Саркози бизнесмен Александр Джури был арестован в Лондоне и затем выпущен под залог. Что касается самого экс-президента, то это его первый допрос по этому делу.

Франко-алжирского бизнесмена называли посредником в переговорах с ливийскими спонсорами, пишет Le Monde.

В начале февраля этого года стало известно, что Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании другой его предвыборной кампании - 2012 года. Тогда он проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду. Саркози заявлял, что не знал о превышении расходов.

Следствие подозревает, что его партия Союз за народное движение (UMP) подделала документы, чтобы скрыть превышение допустимых расходов примерно на 18 млн евро во время президентской кампании в 2012 году.