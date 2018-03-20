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Звезда "Секса в большом городе" хочет стать губернатором Нью-Йорка
08:39 20.03.2018 |
Звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк и примет участие в праймериз Демократической партии.
В Нью-Йорке давно ходят слухи, что Никсон, которая играла в сериале роль Миранды Хоббс, собирается бороться с нынешним губернатором Эндрю Куомо.
Она объявила о начале своей кампании в понедельник через "Твиттер".51-летняя актриса никогда ранее не занимала выборные должности.
С 1998 по 2004 год Синтия Никсон играла роль амбициозного адвоката в сериале "Секс в большом городе", за что получила премию "Эмми" в 2004 году.
"Эмми" ей вручал не кто иной, как Дональд Трамп, тогда известный в первую очередь тоже как телезвезда. Последнее время Никсон подвергает его резкой критике.
Синтия Никсон лесбиянка. Она и ее жена Кристин Маринони заключили брак в 2012 году.
Я люблю Нью-Йорк, и сегодня объявляю о выдвижении моей кандидатуры на пост губернатора. Присоединяйтесь к нам, - написала Никсон в "Твиттере".
Кристин Маринони, ЛГБТ-активистка, работала вместе с мэром города Нью-Йорк, демократом Биллом де Блазио. Она ушла со своего поста в феврале.
И Никсон, и Маринони помогали финансово предвыборной кампании де Блазио.
Программа Никсон
В видеоклипе, выпущенном к началу ее предвыборной кампании, актриса сказала: "Я люблю Нью-Йорк, я никогда не хотела жить где-то еще, но пришло время для перемен".
Затем Синтия Никсон объяснила, чего она добивается.
Правообладатель иллюстрации AFP
"Мы хотим, чтобы наше правительство вновь заработало - это и здравоохранение, и ликвидация переполненности тюрем, и налаживание работы нашего аварийного метро", - пообещала Никсон.
Синтия Никсон давно выступает реформу системы образования в Нью-Йорке.
"Я горжусь тем, что закончила государственную школу, - говорит она. - Мне были предоставлены шансы, которых больше нет для большинства школьников Нью-Йорка. Наши лидеры нас подвели".
"В нашем штате больше экономического неравенства, чем где бы то ни было в стране", - говорит она.
В январе Никсон написала колонку для сайта Си-эн-эн, в которой говорилось: "Если мы что-то поняли за время первого года президентства Трампа, так это то, что никакая кавалерия не придет нам на помощь".
"Мы сами эта кавалерия. В 2018 году все мы, каждый из нас, должны сделать все, что можем, для того чтобы вернуть контроль над правительством. Если мы хотим перемен, то мы должны это сделать сами", - подчеркнула актриса.
Есть ли у нее шанс на победу?
Если Синтия Никсон будет избрана, она станет первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк.
Она позиционирует себя как прогрессивную альтернативу центристу Куомо.
Но действующий губернатор Эндрю Куомо говорит, что его не беспокоят претенденты на его пост из рядов Демократической партии, которая проведет праймериз в сентябре.
"Я не нервничаю по поводу того, кто еще выдвигает свою кандидатуру, - сказал Куомо на прошлой неделе. - Кто-то будет выдвигаться. Это и называется выборами, это нормально".
Согласно опросу, проведенному нью-йоркским колледжем Сиена до того, как Синтия Никсон официально заявила о своем выдвижении,
Эндрю Куомо поддерживают 66% демократов, а Никсон 19%.
60-летний губернатор хочет переизбраться на третий срок. В прессе ходят слухи, что к 2020 году он может выдвинуть свою кандидатуру в президенты США.
Согласно тому же опросу, Куомо одержит победу над обоими возможными кандидатами от Республиканской партии - Джоном ДеФрансиско и Марком Молинаро.
Во время предвыборной кампании избирателям наверняка напомнят о коррупционных скандалах в столице штата, городе Олбани.
Близкий друг Куомо и его бывший помощник Джозеф Перкоко на прошлой неделе был признан виновным в коррупции.
Самому губернатору никаких обвинений не предъявлялось, но его имя и фамилия часто звучали во время судебного разбирательства.
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