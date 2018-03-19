Эрдоган намекает, что может начать военную операцию в Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что северный Ирак сейчас находится на радаре Анкары, намекнув, что турецкие войска могут однажды ночью войти в иракский регион Синджар.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Мы говорили центральному правительству (Ирака), что РПК (Рабочая партия Курдистана) создает новую штаб-квартиру в Синджаре. Если вы можете справиться с этим, то сделайте что-то. Но если вы не можете, то внезапно однажды ночью войдем в Синджар и очистим регион от террористов.

Если мы друзья, то вы это с легкостью сделаете для нас. Мы все это также говорили предыдущему иракскому центральному правительству. Если это будет в дальнейшем продолжаться, то еще одна операция "Военная ветвь" будет проводиться там", - сказал Эрдоган.

Как известно, в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG).

18 марта турецкие вооруженные силы и "Свободная сирийская армия" (FSA) взяли под полный контроль северо-западное сирийский город Африн.

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Эрдоган пообещал смести курдских бойцов по всей длине границы.

