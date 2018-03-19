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Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния с января 2018 года
18:53 19.03.2018 |
Полианна Чу, еще недавно считавшаяся богатейшей женщиной Гонконга, с начала этого года потеряла более половины состояния из-за падения рыночной стоимости контролируемой ею компании Kingston Financial Group Ltd.
Состояние П.Чу, в январе 2018 года оценивавшееся почти в $12 млрд, сократилось более чем вдвое и на данный момент составляет менее $6 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость акций Kingston Financial, управляющей казино в Макао и владеющей рядом других активов, рухнула на 50% с января этого года, когда гонконгский регулятор предупредил инвесторов о том, что акции компании сконцентрированы в руках небольшого числа акционеров.
По данным Комиссии по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга (Securities and Futures Commission, SFC) на 8 января текущего года, более 91% акций Kingston Financial контролировалось 20 держателями.
Бумаги компании упали в цене на 17% на следующий день после публикации информации регулятором.
В понедельник индексный провайдер FTSE Russell объявил об исключении акций Kingston Financial из своих индексов, после чего их стоимость снизилась еще на 8,7%.
По данным инвестора-активиста и бывшего директора Гонконгской фондовой биржи Дэвид Уэбба, Kingston Financial в значительной мере полагается в привлечении финансирования на необеспеченные кредиты, предоставляемые П.Чу и ее семьей.
Казино и отели в Макао являются существенной частью контролируемого П.Чу бизнеса: в 2017 году на их долю пришлось порядка 23% выручки Kingston Financial.
Динамика акций Kingston Financial является наихудшей среди компаний индекса MSCI Asia Pacific в текущем году. В четвертом квартале 2017 года их стоимость выросла на 88%.
Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires, первой среди богатейших женщин Гонконга теперь является Пэнси Хо, дочь "игорного короля " Макао Стэнли Хо, второе место занимает Вивьен Чэнь, председатель совета директоров Nan Fung Group, работающей в сфере недвижимости.
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