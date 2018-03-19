Британский Совет по финансовой отчетности (FRC) вплотную занялся вопрос о необходимости дробления аудиторских фирм из "большой четверки" - PwC, Deloitte, EY и KPMG, чтобы положить конец их доминированию в сфере проверки финансовой отчетности крупнейших публичных компаний британских компаний, пишет Financial Times.

Глава FRC Стивен Хэддрилл призвал британскую Антимонопольную службу (CMA) провести соответствующее расследование деятельности аудиторских компаний, чтобы повысить конкуренцию в отрасли и снизить риски возникновения конфликта интересов.

Его радикальная идея - заставить "большую четверку" выделить аудиторские подразделения в Великобритании в полностью независимые компании, занимающиеся исключительно аудитом.

В последние месяцы низкое качество работы аудиторов проявилось в том числе в крахе компаний BHS и Carillion в Великобритании, коррупционном скандале вокруг нефтяной госкорпорации Petrobras в Бразилии, а также в резком падении стоимости акций южноафриканского ритейлера Steinhoff, который признался в махинациях с отчетностью. На прошлой неделе Международной форум независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR) сообщил, что в различных странах мира выявлены серьезные проблемы и недочеты в 40% из 918 аудиторских проверок публичных компаний, которые были проинспектированы в 2017 году.

"Наблюдается потеря доверия к аудиту, и, на мой взгляд, отрасли необходимо срочно решать эту проблему. В некоторых кругах есть кризис доверия", - заявил FT С. Хэддрилл.

Он уже трижды обсуждал с CMA вопрос о расследовании деятельности аудиторских компаний в Великобритании, запланированы еще несколько раундов переговоров.

По числу проверяемых компаний из списка FTSE 350 лидирует PwC - более сотни, на втором месте - KPMG, на третьем - Deloitte, замыкает четверку EY (почти 70 компаний), свидетельствуют данные аналитической фирмы Manifest. При этом на всех остальных игроков приходится всего девять компаний. Ужесточение требований в Великобритании, включая положение об обязательной смене аудитора каждые 10 лет, не остановило рост доли рынка "большой четверки".

В 2011 году, когда Мишель Барнье, отвечавший тогда в Еврокомиссии за вопросы внутреннего рынка и конкуренции, предложил перейти на проведение аудиторских проверок в ЕС исключительно специализированными компаниями без дополнительных направлений деятельности, британская FRC была против такого подхода. Однако неудачные попытки реформировать сектор заставили Великобританию вернуться к этой идее, признает С.Хэддрил.