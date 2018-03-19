Финансовые новости
- |
- 19.03.18
- |
- 19:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китай удивил мир новым главой центрального банка
15:04 19.03.2018 |
Новым главой Народного банка Китая неожиданно назначен заместитель председателя центробанка И Ган, сообщает Bloomberg.
На сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, законодательный орган Китая) в понедельник была утверждена выбранная председателем КНР Си Цзиньпином кандидатура на пост главы Народного банка Китая.
Ранее ожидалось, что на посту главы центробанка 70-летнего Чжоу Сяочуаня сменит советник Си Цзиньпина по экономическим вопросам Лю Хэ. Вместо этого Лю Хэ был назначен вице-премьером, что свидетельствует о том, что он будет играть ведущую роль в разработке политики при поддержке И.
Как отмечает Bloomberg, назначая заместителя председателя центробанка на пост главы регулятора, Китай сигнализирует о том, что он стремится к преемственности политики ЦБ.
Чжоу Сяочуань возглавлял Народный банк Китая в течение 15 лет. На этот период пришелся мировой финансовый кризис, пересмотр инструментов денежно-кредитной политики и повышение юаня до статуса резервной валюты.
60-летний И возглавит центробанк, влияние которого усиливается в стране и за рубежом и который сталкивается с серьезными вызовами. В процессе борьбы с финансовыми рисками Народному банку Китая нужно избежать негативных последствий для экономики, в которой соотношение долга к ВВП может превысить 300%.
Огромный разрыв между ростом денежной массы и реальной экономической активности подпитывал долговые риски, с которыми И должен бороться. В числе угроз для экономики Китая - теневой банкинг, "пузырь" на рынке недвижимости, высокий уровень использования заемных средств на государственных предприятиях и задолженность местных органов власти.
"Главная задача состоит в том, чтобы мы проводили разумную денежно-кредитную политику, продвигали реформы и открывали финансовый сектор, а также поддерживали стабильность всего финансового сектора", - сказал И журналистам в понедельник после его назначения.
Как и Чжоу, И свободно говорит на английском языке и имеет давние связи с мировыми экономическими лидерами. Он получил бизнес-образование в университете Хэмлайн в Сент-поле (штат Миннесота) и степень PhD по экономике в Университете Иллинойса, после чего перешел в Индианский университет в Индианаполисе в качестве профессора в 1986 г.
Между тем, Лю Кунь, бывший заместитель министра финансов, был назначен на место Сяо Цзе в качестве главы этого ведомства. Министр коммерции Чжун Шань переназначен на свой пост.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главы МИД стран ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине
|Порошенко внес в Раду законопроект о валюте
|Единая партия отменяется. Новая перезагрузка старых элит
|Если бы не война, мы бы сожгли Раду: Кто и зачем возрождает МихоМайдан
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эрдоган намекает, что может начать военную операцию в Ираке
|Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния с января 2018 года
|ЕС и Великобритания согласовали срок переходного периода для Брекзита
|Британский регулятор задумался о дроблении аудиторов из "большой четверки"
|Siemens намерен контролировать установку своих турбин в России
|Китай удивил мир новым главой центрального банка
|ЕС обнародовал официальное заявление с требованиями к России по делу Скрипаля
Это интересно
|Subaru создала универсал без дверных ручек и зеркал
|Почем невесты напрокат в Китае?
|Дебютировал самый маленький кроссовер Lexus
|Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под именем i4
|Репутация Apple среди потребителей рухнула, а Tesla вошла в тройку лидеров
|BMW, Daimler, Ford и VW показали, как будут выглядеть их электрозаправки
|Самоуправляемые длинномеры Waymo начинает перевозить грузы