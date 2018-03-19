Китай удивил мир новым главой центрального банка

Новым главой Народного банка Китая неожиданно назначен заместитель председателя центробанка И Ган, сообщает Bloomberg.

На сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, законодательный орган Китая) в понедельник была утверждена выбранная председателем КНР Си Цзиньпином кандидатура на пост главы Народного банка Китая.

Ранее ожидалось, что на посту главы центробанка 70-летнего Чжоу Сяочуаня сменит советник Си Цзиньпина по экономическим вопросам Лю Хэ. Вместо этого Лю Хэ был назначен вице-премьером, что свидетельствует о том, что он будет играть ведущую роль в разработке политики при поддержке И.

Как отмечает Bloomberg, назначая заместителя председателя центробанка на пост главы регулятора, Китай сигнализирует о том, что он стремится к преемственности политики ЦБ.

Чжоу Сяочуань возглавлял Народный банк Китая в течение 15 лет. На этот период пришелся мировой финансовый кризис, пересмотр инструментов денежно-кредитной политики и повышение юаня до статуса резервной валюты.

60-летний И возглавит центробанк, влияние которого усиливается в стране и за рубежом и который сталкивается с серьезными вызовами. В процессе борьбы с финансовыми рисками Народному банку Китая нужно избежать негативных последствий для экономики, в которой соотношение долга к ВВП может превысить 300%.

Огромный разрыв между ростом денежной массы и реальной экономической активности подпитывал долговые риски, с которыми И должен бороться. В числе угроз для экономики Китая - теневой банкинг, "пузырь" на рынке недвижимости, высокий уровень использования заемных средств на государственных предприятиях и задолженность местных органов власти.

"Главная задача состоит в том, чтобы мы проводили разумную денежно-кредитную политику, продвигали реформы и открывали финансовый сектор, а также поддерживали стабильность всего финансового сектора", - сказал И журналистам в понедельник после его назначения.

Как и Чжоу, И свободно говорит на английском языке и имеет давние связи с мировыми экономическими лидерами. Он получил бизнес-образование в университете Хэмлайн в Сент-поле (штат Миннесота) и степень PhD по экономике в Университете Иллинойса, после чего перешел в Индианский университет в Индианаполисе в качестве профессора в 1986 г.

Между тем, Лю Кунь, бывший заместитель министра финансов, был назначен на место Сяо Цзе в качестве главы этого ведомства. Министр коммерции Чжун Шань переназначен на свой пост.